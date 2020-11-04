890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Управлении Роспотребнадзора Карелии рассказали, как отличить ОРВИ от гриппа 2
04.11.2020 15:54
Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился" 5
Сегодня 08:05
Житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей 1
04.11.2020 12:20
Новую песню о Петрозаводске создали в подарок к 100-летию Карелии (ВИДЕО) 3
04.11.2020 14:24
Ученые назвали еду, которая повышает вероятность избежать заражения коронавирусом 2
04.11.2020 20:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк 1
04.11.2020 21:40

Глава Карелии пообещал ввести новые ограничения из-за рекорда по заражению COVID-19

Новости. Общество
09:45, 05 Ноября 2020
фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что ситуация с экстремальным ростом числа зараженных новой коронавирусной инфекцией является уникальной.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что планирует введение новых ограничтельных мер, поскольку в Карелии зафиксирован очередной рекорд по числу зараженных коронавирусом.

"Друзья, у нас снова существенно увеличилось число инфицированных коронавирусом – 217 за минувшие сутки! Это антирекорд – такого еще не было. Конечно, и тестов мы стали делать намного больше: понятно, что чем больше охват тестированием, тем больше выявляемость инфекции. Однако, складывающаяся ситуация заставляет нас принимать дополнительные ограничительные меры – соответствующее распоряжение опубликую чуть позже", - заявил Парфенчиков.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению COVID-19: за сутки в республике коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Однозначно протестанутый кир
2020-11-05 11:59:19
Медицина уничтожена, слава Богу врачи ещё не увольняются массово, тогда совсем кирдык будет, зато "голиковы" по телеку сказки заливают как всё везде хорошо, а тут скорая скоро приежать не будет, ну а в районах проще место на кладбище сразу искать!?!
АК
2020-11-05 11:43:48
Это еще поликлиника №3 на тесты отправлять отказывается, не один раз столкнулся с этим.
карел
2020-11-05 10:53:43
Всем надо пить чачу и заедать калитками , лучше в рабочее время и всё будет хорошо как у главы рэ ка
Leopol'd
2020-11-05 10:18:59
Теперь наверное запретит рукопожатия и возжелает хождения строем. Остальные способы профилактики опробованы.
кир
2020-11-05 11:43:17
Леопольдик, ничего у нас не будет, пока работать тебя не заставят. Слов ты не понимаешь и совести у тебя нет. Остаётся только пороть. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
01.11.2020, 11:16
Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Аналитика

Сегодня 09:45
Обществоведение
Перемен требуют наши глаза! 1
Власти Петрозаводска готовы продолжить наводить порядок с вывесками и наружной рекламой в городе.
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:34
Личное мнение
Землю – казакам, а что карелам? 4
Независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев о законодательной инициативе властей Карелии по предоставлению в республике земельных участков казакам без торгов.
Почему молодежь не хочет заводить детей 8
03.11.2020 11:40
"Меняют самостоятельных на послушных" 5
30.10.2020 17:33
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»