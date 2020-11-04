Глава Карелии пообещал ввести новые ограничения из-за рекорда по заражению COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что ситуация с экстремальным ростом числа зараженных новой коронавирусной инфекцией является уникальной.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что планирует введение новых ограничтельных мер, поскольку в Карелии зафиксирован очередной рекорд по числу зараженных коронавирусом.

"Друзья, у нас снова существенно увеличилось число инфицированных коронавирусом – 217 за минувшие сутки! Это антирекорд – такого еще не было. Конечно, и тестов мы стали делать намного больше: понятно, что чем больше охват тестированием, тем больше выявляемость инфекции. Однако, складывающаяся ситуация заставляет нас принимать дополнительные ограничительные меры – соответствующее распоряжение опубликую чуть позже", - заявил Парфенчиков.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению COVID-19: за сутки в республике коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.