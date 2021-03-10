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Глава Карелии пообещал закончить реконструкцию брошенной подрядчиками библиотеки в Сегеже

Новости. Общество
10:49, 11 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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В Сегеже возобновились работы по капитальному ремонту здания центральной районной библиотеки, которую ранее бросил подрядчик.

Руководитель республики Артур Парфенчиков побывал в историческом здании 1937 года постройки, где ранее располагалась библиотека и краеведческий музей. С предыдущим подрядчиком, который взялся за реконструкцию объекта, но не справился с обязательствами, был расторгнут контракт. В конце прошлого года был определен новый исполнитель – компания "РСК ВВС-строй". Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"Сейчас стройплощадка вновь ожила. Здесь уже проведены подготовительные работы: площадку подключили к электроснабжению, на объекте установили систему видеонаблюдения. Начались работы по демонтажу перекрытий кровли, очистка стен от штукатурки и краски. Планируется, что все работы будут завершены уже в этом году", - пишет глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, сегодня правительств республики готовит заявку в Минкультуры России на создание здесь модельной библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта "Культура". Это позволит значительно обновить книжный фонд, приобрести современное оборудование для организации медиазон, проведения конференций, выставок и других мероприятий.

"С учетом монументальности исторического здания надеемся создать в нем модельную библиотеку по примеру сортавальского проекта, где очень органично удалось соединить исторический дух здания и современные информационные ресурсы", - уточнил руководитель республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-11 11:17:58
Электронную книгу зачем изобрели?
Беня
2021-03-11 11:45:51
кир, книжки разные нужны, книжки разные важны.
А прогресс штука обоюдоострая, не надо ее абсолютизировать.Он не всегда откликается добром. Вот взять атомную бонбу или водородную - ведь же ультратехнологичнейшая штуковина - и шо доброго умного светлого она может сделать для человечества?
Я вижу только одно - для коллекционеров минералов новые образцы красивеньких зелененьких тринититов из воронок эпицентров взрывов :) под коллекционерами я подразумеваю рептилоидов. которые прилетят на оплавленные руины планеты посмотреть, шо тут звонко жахнуло :)
David .
2021-03-11 11:25:04
кир, Орку не понять, зачем библиотека. Твои дружки любили костры из книг устраивать.
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