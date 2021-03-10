Глава Карелии пообещал закончить реконструкцию брошенной подрядчиками библиотеки в Сегеже

В Сегеже возобновились работы по капитальному ремонту здания центральной районной библиотеки, которую ранее бросил подрядчик.

Руководитель республики Артур Парфенчиков побывал в историческом здании 1937 года постройки, где ранее располагалась библиотека и краеведческий музей. С предыдущим подрядчиком, который взялся за реконструкцию объекта, но не справился с обязательствами, был расторгнут контракт. В конце прошлого года был определен новый исполнитель – компания "РСК ВВС-строй". Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.





"Сейчас стройплощадка вновь ожила. Здесь уже проведены подготовительные работы: площадку подключили к электроснабжению, на объекте установили систему видеонаблюдения. Начались работы по демонтажу перекрытий кровли, очистка стен от штукатурки и краски. Планируется, что все работы будут завершены уже в этом году", - пишет глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, сегодня правительств республики готовит заявку в Минкультуры России на создание здесь модельной библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта "Культура". Это позволит значительно обновить книжный фонд, приобрести современное оборудование для организации медиазон, проведения конференций, выставок и других мероприятий.





"С учетом монументальности исторического здания надеемся создать в нем модельную библиотеку по примеру сортавальского проекта, где очень органично удалось соединить исторический дух здания и современные информационные ресурсы", - уточнил руководитель республики.