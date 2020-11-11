Глава Карелии потребовал подготовить дополнительные бригады врачей для борьбы с коронавирусом

Артур Парфенчиков заявил, что Минздрав республики обязан перераспределить медицинский персонал для подготовки дополнительных бригад врачей.
Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.
"Минздраву республики необходимо организовать работу медучреждений с учётом нынешней эпидемиологической ситуации и перераспределить медперсонал для комплектования дополнительных медицинских бригад, оказывающих помощь больным COVID-19", - написал Артур Парфенчиков.
К посту в соцсети прикреплен текст нового распоряжения.
"Организовать высвобождение медицинского персонала для формирования медицинских бригад, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19)", - говорится в документе.
Также глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии.
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