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Глава Карелии потребовал подготовить дополнительные бригады врачей для борьбы с коронавирусом

Новости. Общество
08:20, 12 Ноября 2020
фото: © кадр из прямой линии Вконтакте
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Артур Парфенчиков заявил, что Минздрав республики обязан перераспределить медицинский персонал для подготовки дополнительных бригад врачей.

Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

"Минздраву республики необходимо организовать работу медучреждений с учётом нынешней эпидемиологической ситуации и перераспределить медперсонал для комплектования дополнительных медицинских бригад, оказывающих помощь больным COVID-19", - написал Артур Парфенчиков.

К посту в соцсети прикреплен текст нового распоряжения.

"Организовать высвобождение медицинского персонала для формирования медицинских бригад, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19)", - говорится в документе.

Также глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии.

 

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