Глава Карелии поздравил известного актера республики с юбилеем

Артур Парфенчиков пожелал вдохновения Народному артисту Карелии Александру Довбне, отмечающему 70-летие.

Сегодня, 3 июля, Народному артисту Карелии Александру Довбне исполняется 70 лет. И 45 из них он служит в Театре кукол республики, создав множество ярких и запоминающихся образов – в сказках для самых маленьких, постановках для взрослых, а также в драматических спектаклях и кинофильмах. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Александр Павлович и сегодня выходит на сцену. Более того, работает над премьерой, которая состоится в сентябре. А в октябре зрители смогут увидеть знаменитый спектакль «Золоченые лбы», ставший лауреатом высшей национальной премии «Золотая Маска». Это будет бенефис артиста», - пишет руководитель республики.

Глава региона пожелал Александру Павловичу здоровья, новых творческих успехов, вдохновения и зрительских аплодисментов.