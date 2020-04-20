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Глава Карелии поздравил с днем рождения сразу трех известных жителей республики

Новости. Общество
09:15, 21 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Сегодня, 21 апреля, день рождения отмечают: Светлана Пушкина, Сергей Катанандов и Элиссан Шандалович.

"Все они, каждый в своем деле, внесли большой вклад в развитие нашей республики, работали и продолжают работать, чтобы сделать Карелию лучше... Уважаемые Светлана Андреевна, Сергей Леонидович и Элиссан Владимирович! Примите мои искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов в работе на благо нашей любимой Карелии. Пусть вас окружают верные друзья и соратники", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте". 

Светлана Пушкина – журналист, заслуженный работник культуры Карелии и России, почетный гражданин Петрозаводска. В 1961 году пришла на телевидение и с тех пор трудится в журналистике вот уже почти 60 лет. 

Сергей Катанандов с 1998 по 2010 год он руководил республикой, затем представлял Карелию в Совете Федерации. 

День рождения отмечает и Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания Карелии.

Напомним, вчера 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Щербакову.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-21 10:55:39
Почему комментарии не скрыты. Там же Шандалович.
German
2020-04-21 09:49:19
Сомнительные личности , в прочем , как и сам .
Вася
2020-04-21 09:27:16
В чем достижения героев?
Ткачев
2020-04-21 10:45:37
Вася, Достижения за окном, хе-хе-хе...
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