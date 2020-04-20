Глава Карелии поздравил с днем рождения сразу трех известных жителей республики

Сегодня, 21 апреля, день рождения отмечают: Светлана Пушкина, Сергей Катанандов и Элиссан Шандалович.

"Все они, каждый в своем деле, внесли большой вклад в развитие нашей республики, работали и продолжают работать, чтобы сделать Карелию лучше... Уважаемые Светлана Андреевна, Сергей Леонидович и Элиссан Владимирович! Примите мои искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов в работе на благо нашей любимой Карелии. Пусть вас окружают верные друзья и соратники", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Светлана Пушкина – журналист, заслуженный работник культуры Карелии и России, почетный гражданин Петрозаводска. В 1961 году пришла на телевидение и с тех пор трудится в журналистике вот уже почти 60 лет.

Сергей Катанандов с 1998 по 2010 год он руководил республикой, затем представлял Карелию в Совете Федерации.

День рождения отмечает и Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания Карелии.

Напомним, вчера 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Щербакову.