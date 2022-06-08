Глава Карелии поздравил с юбилеем мудрого и опытного политика

Артур Парфенчиков пожелал крепкого здоровья депутату Госдумы Валентине Пивненко.

Сегодня, 14 июня, свой 75-летний юбилей отмечает Валентина Пивненко.

«Мудрый и опытный политик, депутат Государственной Думы шести созывов, своей главной целью она поставила работу на благо родной Карелии и защиту интересов своих земляков. Многие значимые для республики проекты удалось реализовать, в том числе благодаря ее личному участию», — пишет на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководитель республики отметил, что очень ценит поддержку депутата. Он пожелал Валентине Николаевне крепкого здоровья, сил, энергии и успехов во всех начинаниях.