Глава Карелии поздравил жителей с Днем карельской и вепсской письменности

Сегодня в Карелии отмечается День карельской и вепсской письменности, сообщили в Миннаце Карелии.

"20 апреля 1989 года постановлениями совета министров Карельской АССР утверждены алфавиты карельского и вепсского языков. Начался новый отсчет возрождения письменности коренных народов нашей республики. Вслед за алфавитами были изданы первые "Буквари", появились газеты "Oma mua", "Kodima", передачи национального радио- и телевещания, стали выходить книги. Карельский и вепсский языки стали преподавать в детских садах, школах, в высших учебных заведениях.

Сегодня в Республике Карелия проводится последовательная работа по расширению применения карельского и вепсского языков во всех сферах общественной и культурной жизни: сформирована система книгоиздания, выходят радио- и телепередачи, газеты, журналы, альманахи, ведется работа над качеством преподавания языков в учебных заведениях, ежегодно проводятся этнокультурные мероприятия, в том числе с использованием современных технологий.

Важнейшим центром сохранения и развития карельского и вепсского младописьменных языков стал Языковой ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов республики, который объединил интеллектуальные и материальные ресурсы по развитию культурной и языковой идентичности карелов и вепсов.

Одной из главных составляющих нового портала Omamedia, который станет доступен всем пользователям уже в июне, станут онлайн-курсы карельского и вепсского языков, а также интерактивные, современные языковые материалы.

Дорогие друзья, поздравляю вас с этим знаменательным днем!

Благодарю всех, кто сегодня вносит свой вклад в языковую культуру – главного достояния карельского и вепсского народов", – поздравил жителей Карелии Артур Парфенчиков.

Мэрия Петрозаводска приглашает горожан присоединиться к различным онлайн-мероприятиям. В социальных сетях сегодня будут проходить:



- 12.00 – лекция по истории карельской письменности в группе "Карелия интересная";



- 13.00 – диктант на собственно-карельском наречии карельского языка в группе "Paginkazu";



- 14.00 – диктант на ливвиковском наречии карельского языка в группе "Karjalan kielen kodi";



- 15.00 – диктант на людиковском наречии карельского языка в группе "Lüüdin kiel";



- 17.00 – подведение итогов дня.