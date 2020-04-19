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Глава Карелии поздравил жителей с Днем карельской и вепсской письменности

Новости. Общество
10:11, 20 Апреля 2020
фото: © официальный сайт правительства РК
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Сегодня в Карелии отмечается День карельской и вепсской письменности, сообщили в Миннаце Карелии.

"20 апреля 1989 года постановлениями совета министров Карельской АССР утверждены алфавиты карельского и вепсского языков. Начался новый отсчет возрождения письменности коренных народов нашей республики. Вслед за алфавитами были изданы первые "Буквари", появились газеты "Oma mua", "Kodima", передачи национального радио- и телевещания, стали выходить книги. Карельский и вепсский языки стали преподавать в детских садах, школах, в высших учебных заведениях.

Сегодня в Республике Карелия проводится последовательная работа по расширению применения карельского и вепсского языков во всех сферах общественной и культурной жизни: сформирована система книгоиздания, выходят радио- и телепередачи, газеты, журналы, альманахи, ведется работа над качеством преподавания языков в учебных заведениях, ежегодно проводятся этнокультурные мероприятия, в том числе с использованием современных технологий.

Важнейшим центром сохранения и развития карельского и вепсского младописьменных языков стал Языковой ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов республики, который объединил интеллектуальные и материальные ресурсы по развитию культурной и языковой идентичности карелов и вепсов.

Одной из главных составляющих нового портала Omamedia, который станет доступен всем пользователям уже в июне, станут онлайн-курсы карельского и вепсского языков, а также интерактивные, современные языковые материалы.

Дорогие друзья, поздравляю вас с этим знаменательным днем!

Благодарю всех, кто сегодня вносит свой вклад в языковую культуру – главного достояния карельского и вепсского народов", – поздравил жителей Карелии Артур Парфенчиков.

Мэрия Петрозаводска приглашает горожан присоединиться к различным онлайн-мероприятиям. В социальных сетях сегодня будут проходить:

- 12.00 – лекция по истории карельской письменности в группе "Карелия интересная";

- 13.00 – диктант на собственно-карельском наречии карельского языка в группе "Paginkazu";

- 14.00 – диктант на ливвиковском наречии карельского языка в группе "Karjalan kielen kodi";

- 15.00 – диктант на людиковском наречии карельского языка в группе "Lüüdin kiel";

- 17.00 – подведение итогов дня.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2020-04-20 11:34:26
Кто то ЭТИМ пользуется?
новый
2020-04-20 10:34:53
Специально письменность для них придумали, а всё равно недовольны.
Гость
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