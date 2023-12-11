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Глава Карелии поздравил жителя Медвежьегорского района с получением медали «Золотая звезда»

Новости. Общество
17:51, 11 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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Максим Поташев стал пятым уроженцем Карелии, удостоенным высокого звания Героя России.

В понедельник, 11 декабря, Артур Парфенчиков встретился с участником специальной военной операции, гвардии младшим лейтенантом Максимом Поташевым, ставшим пятым жителем республики, получившим «Золотую Звезду» Героя России, а также с членами его семьи.

«Военная служба для Максима Поташева не нова — в 2014 году после призыва в армию он был распределен в танковые войска, где прослужил восемь лет. Военнослужащий неоднократно принимал участие в танковом биатлоне, где его команда не раз занимала первую ступень пьедестала. В начале СВО Максим Поташев отправился на Донбасс, часто находился на самых сложных участках. Возглавляемой им группе удавалось успешно противостоять неприятелю, уничтожать технику и живую силу противника», — говорится в пресс-релизе карельского правительства.

На встрече с главой Карелии Максим Поташев поделился воспоминаниями о полученной медали.

«Я узнал о награждении, когда был на линии фронта, — вспоминает житель республики. — В Кремле, конечно, испытывал волнение. Награда, которую я получил — это заслуга не только моя, но и моих подчиненных. Планирую и дальше продолжать военную службу, считаю это своим призванием».



Артур Парфенчиков поздравил Максима Поташева с высокой наградой и выразил слова благодарности его родителям, достойно воспитавшим сына.

«Сегодня мы чествуем нашего земляка, проявившего себя на поле боя, в зоне проведения специальной военной операции. Поздравляю Вас, Максим, с высоким званием Героя России, вся Карелия гордится вами! Низкий поклон родителям от всех жителей республики и от меня лично», — сказал Парфенчиков.

Напомним, что Максим Поташев удостоен высокого звания Героя России за проявленные личное мужество и выполнение важных военных задач. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента России Владимира Путина 8 декабря в Кремле.

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