Глава Карелии пожелал юбиляру-актеру «ТМ» Валерию Чебурканову вдохновения

Артур Парфенчиков поздравил заслуженного артиста России и Карелии Валерия Чебурканова с 70-летием.

Сегодня, 20 сентября, исполняется 70 лет актеру Театра драмы «Творческая мастерская» Валерию Чебурканову. Руководитель республики поздравил известного артиста, опубликовав пост на своей странице в соцсети.

«За годы службы в театре он создал десятки запоминающихся образов. Его герои убедительны и искренни. Талант и профессионализм артиста отмечают зрители, коллеги и театральные эксперты. Этой весной Валерий Чебурканов вместе с Заслуженным артистом России Владимиром Мойковским стали лауреатами республиканского фестиваля „Онежская маска“ в номинации „Лучший актерский дуэт“ в спектакле „ПетерБУРГ“. Кстати, постановка вошла в лонглист „Золотой маски-2022“. В новом сезоне поклонники актера могут увидеть его в премьерном спектакле „Фото на развалинах“», — пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии пожелал Валерию Чебурканову здоровья, вдохновения, сил, интересных творческих находок и новых ролей.