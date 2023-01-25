Глава Карелии: «Пожертвования, а особенно на храм, должны делаться по зову души»

Личные пожертвования членов правительства на восстановление икон сгоревшей Успенской церкви могут быть только добровольными.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя свою инициативу о возрождении икон.

Ранее на совещании с правительством он призвал представителей органов власти и бизнеса взять шефство над одной из икон Успенской церкви и профинансировать ее восстановление.

После публикации на эту тему губернатор подключился к ее обсуждению в группе «Столицы на Онего» Вконтакте.

«Я отдельно отметил, что пожертвования, а особенно на храм, должны делаться по зову души и исключительно добровольно. Храм, поставленный на принудительно собранные средства, долго не простоит», — написал глава республики.

Успенская церковь — памятник архитектуры 18 века — сгорела в Кондопоге в результате поджога 10 августа 2018 года. Виновным признали подростка из Петрозаводска, который приехал на каникулы к бабушке. Он проходит лечение в психоневрологическом диспансере.

Работы по восстановлению церкви финансируются в рамках федеральной программы «Развитие культуры».