Глава Карелии предложил разрешить петь в ресторанах в период карантина

Артур Парфенчиков считает, что нужно в индивидуальном порядке рассматривать заявления предпринимателей, желающих восстановить бизнес после карантина из-за COVID-19.

Артур Парфенчиков заявил, что следует в индивидуальном порядке рассмотреть случаи предпринимателей, чей бизнес был остановлен из-за распространения коронавируса. По оценке главы республики, в некоторых ситуациях следует помочь предпринимателям возобновить их работу.

"Мне сейчас человек задал вопрос: почему нельзя, например, разрешить деятельность по музыкальному какому-то выступлению, игре там, пению в ресторане. Ну а что, если предусмотреть какие-то вещи: если социальная дистанция соблюдается между отдыхающими и, собственно, музыкантом и певцом", - заявил глава Карелии в ходе прямой линии в соцсети.

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