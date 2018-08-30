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Новости. Общество
11:49, 30 Августа 2018

Глава Карелии предложил школьников из отдаленных поселков отправлять в кадетское училище

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В правительстве обсудили вопросы подвоза детей из отдаленных поселков в школы соседних деревень.

Сегодня на заседании в правительстве глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с министром образования Александром Морозовым, зампремьер-министром правительства по соцвопросам Ларисой Подсадник, министром транспорта Дмитрием Кондрашиным и начальником управления автодорог Карелии Виктором Рассыпновым обсудили вопросы подвоза школьников в учебные заведения.

По словам Морозова, на сегодняшний день в Карелии 80 базовых школ, к которым подвозят детей 108 автобусов по 96 разработанным маршрутам.

Общая протяженность автодорог, по которым проходят школьные автобусы, составляет две тысячи километров.
Как отметил Парфенчиков, это, конечно, много, учитывая, что половина этих дорог не имеют твердого покрытия и являются грунтовыми и некатегорийными.

"Но на самом деле это не страшно, если у дороги есть хозяин, если нормальный подрядчик, который содержит ее, обсыпает", - заметил Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, дети должны учиться в хороших, современных школах, общаться со сверстниками. И подвоз таких школьников к учебным заведениям организуют.

Но есть школы, которые находятся в 100 километрах от других населенных пунктов.

"В этом случае мы обречены школу там держать, если даже в ней 20 детей, - сказал Артур Парфенчиков, - за 100 км детей возить сложно. Будем думать об интернатном формате. Я бы посмотрел, может быть, детей из таких школ, мальчиков, все-таки рекомендовать в кадетское училище, чтобы дети из глубинки туда попадали и получали суперкачественное образование, в приличном образовательном учреждении.

Посмотрите, если есть один ребенок в поселке 5-го, 7-го, 8-го класса, давайте договоримся с родителями, может быть, нам его перевести в президентское кадетское училище".

Как отметил глава республики, конечно, не каждый сможет "осилить кадетское училище и прожить в казарме без маминых пирожков", но у ребенка появится шанс получить хорошее, элитное образование, "стать великим конструктором, военным, ученым".

"Вполне возможно, что впоследствии этот ребенок вернется в родную деревню и станет главой", - сказал Артур Парфенчиков.

По предложению министра образования Морозова, девочек из отдаленных районов можно отправлять в школу искусств, где есть интернат для проживания.

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Комментарии

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Изя
2018-08-30 12:01:17
Наконец то дошло . Надо собирать детей из неблагополучных детей в районах и городе , выучивать их и пусть служат государству .Как после войны суворовцы .
кир
2018-08-30 13:04:30
Изя, поддерживаю. И не только из слабых семей. Система сделает из них сильных и полезных людей.
Гость
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