Глава Карелии предложил собирать с туристов дополнительную плату

Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора.

Речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Поскольку начало эксперименту положил федеральный закон, принятый в июле 2017 года, то для включения Карелии в перечень российских регионов, где с туристов взымают дополнительную плату, Госдуме необходимо внести в этот закон поправку. Но уже первое обсуждение проекта такой поправки в карельском парламенте, который затем направит ее в Москву, показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как будет взыматься курортный сбор в Карелии и зачем он, собственно говоря, нужен.

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