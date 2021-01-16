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Глава Карелии предложил собирать с туристов дополнительную плату

Новости. Общество
14:40, 17 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора.

Речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Поскольку начало эксперименту положил федеральный закон, принятый в июле 2017 года, то для включения Карелии в перечень российских регионов, где с туристов взымают дополнительную плату, Госдуме необходимо внести в этот закон поправку. Но уже первое обсуждение проекта такой поправки в карельском парламенте, который затем направит ее в Москву, показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как будет взыматься курортный сбор в Карелии и зачем он, собственно говоря, нужен.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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David
2021-01-17 15:24:07
Брависсимо! Можно прямо на посту при въезде в республику со всех въезжающих стричь. Эээхх житуха начнется!
Андрей Дубенский
2021-01-17 15:04:13
А если он еще со своей укулелькой да в валенках усядется и шапку перед собой поставит... Вот тогда РК и заживет!
Off
2021-01-17 14:54:10
С каждого туриста по сотке ..губеру домик в Лапландии .
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