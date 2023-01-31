Глава Карелии предложил своему заму ходить на заседания правительства в мантии и академической шапочке

Артур Парфенчиков увидел в соцсети на странице своего заместителя Игоря Корсакова фото в мантии и академической шапочке и предложил ему так ходить на заседания правительства.

На своей странице в соцсети заместитель главы Карелии Игорь Корсаков опубликовал пост, в котором сообщил, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Владиленович Кириенко вручил ему диплом об окончании обучения по программе развития кадрового потенциала внутриполитического блока.

Пост Корсаков сопроводил комментарием на карельском языке: «Piä kniigattah, ku lindu siibittäh» (Голова без знаний, что птица без крыльев) и фото, где он запечатлен в мантии, академической шапочке и с дипломами в руках.

В связи с данным событием Игорь Корсаков получил огромное количество поздравлений от комментаторов, которые отмечали, что он «птица высокого полёта» со светлой умной головой и широким размахом «крыла» и что «мантия ему к лицу».

А глава Карелии Артур Парфенчиков в шутку предложил «теперь в таком облачении и на заседание правительства ходить».