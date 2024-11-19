Глава Карелии предложил упростить снос аварийных домов

Глава Карелии предложил передать инициативу по сносу аварийных домов собственникам.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой ускорить процесс сноса аварийных деревянных домов в регионе. С этой целью он предложил внести изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Как сообщили в Законодательном Собрании Карелии, суть инициативы заключается в том, чтобы предоставить собственникам аварийных домов или застройщикам право самостоятельно разрабатывать проекты сноса таких объектов. Сейчас эта процедура требует проведения конкурсов, что значительно затягивает процесс и требует дополнительных финансовых затрат.

Как отмечается, упрощение процедуры сноса позволит существенно сократить расходы муниципальных бюджетов. Кроме того, собственники или застройщики смогут быстрее приступить к сносу аварийных домов.

В Законодательном Собрании подчеркнули, что инициативу главы Карелии поддержали коллеги из соседних регионов: Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Вологодской областей. А законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании профильного комитета Законодательного Собрания Республики Карелия.