Глава Карелии: «Присягаю на верность родному краю и землякам»

Церемония вступления в должность главы республики на второй срок будет транслироваться в Сети.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что сегодня для него особенно важный и ответственный день — он вступает в должность главы республики на второй срок.

«Для меня это колоссальная ответственность — перед земляками, перед моими родителями, которые, к сожалению, не дожили до этих дней, перед самим собой, — пишет Парфенчиков. — За первые 5 лет работы мы вместе многое сделали. Но впереди еще больше работы. И для меня принципиально важно выполнить все, что обещал. В полной мере осознаю, насколько сложна эта задача. Особенно в нынешних условиях, но менять взятый курс на развитие не планирую. Друзья, сегодня я присягаю на верность родному краю и землякам».

Церемония инаугурации будет транслироваться здесь. Начало трансляции в 17.00.

Ранее Артур Парфенчиков отметил, что важнейший для него день начался с молитвы в Екатерининском храме и посадки деревьев в родной школе.