Глава Карелии продлил работающим пенсионерам больничный из-за коронавируса

Жителям республики в возрасте 65 лет и старше продлевают больничные, сообщили в оперштабе Карелии.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р.

Жители республики в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 20 февраля по 5 марта.

Напомним, это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Документ вступает в силу со дня его подписания – 18 февраля.



