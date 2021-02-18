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Глава Карелии продлил работающим пенсионерам больничный из-за коронавируса

Новости. Общество
10:15, 19 Февраля 2021
фото: © pixabay
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Жителям республики в возрасте 65 лет и старше продлевают больничные, сообщили в оперштабе Карелии.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р.

Жители республики в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 20 февраля по 5 марта.

Напомним, это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Документ вступает в силу со дня его подписания – 18 февраля.

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Комментарии

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кир
2021-02-19 10:33:13
Пенсов только уволить. Хватит деньги из Москвы тянуть. Молодых полно болтается без дела. Взять хотя бы давидку и оффа.
Гость
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