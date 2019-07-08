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Новости. Общество
13:11, 08 Июля 2019

Сегодня глава Карелии проведет прямую линию "ВКонтакте"

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Артур Парфенчиков 8 июля в прямом эфире расскажет о "Мусорной реформе" в Карелии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В Карелии в настоящее время идет работа по актуализации "Территориальной схемы обращения с отходами" и созданию ее электронной модели.

В обсуждаемом сегодня проекте территориальной схемы предлагается поэтапное закрытие всех существующих свалок, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и строительство новых современных полигонов. Обсуждение проекта вызвало большой резонанс в обществе, в связи с чем главой Карелии принято решение выйти на горячую линию.

"Необходимо давать понятные и конкретные разъяснения нашим жителям по мусорной реформе. Люди должны знать, по какой схеме предлагается строить систему обращения с твердыми коммунальными отходами в республике, что и как будет происходить с мусором на каждом этапе. Обеспокоенность граждан большая и справедливая, связана она, в первую очередь, с потребностью открытого и честного обсуждения. Готов в прямом эфире ответить на все вопросы", – рассказал Артур Парфенчиков.

Следить за трансляцией прямого эфира, а также задать свои вопросы можно в официальном паблике "Республика Карелия".

Начало эфира 8 июля в 19.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2019-07-08 15:14:38
Вот меня тоже интересует, проявил самостоятельность или "святейшую" волю губернатора пытался исполнить. Если первое, то должен быть наказан, если второе - нет. Так и узнаем правду.
однозначно
2019-07-08 14:09:45
Артурчик, лучше расскажи чего там с Чепиком . Будешь наказывать своего родственника, когда он во время твоего временного отсутствия контрреволюцию тут пытался осуществить ?
Гость
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