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Глава Карелии проведет сегодня прямую линию по вопросам соцподдержки

Новости. Общество
11:48, 12 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей республики по поводу мер социальной поддержки и ослабления ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

Прямая линия с главой республики пройдет 12 мая в социальной сети в "ВКонтакте".

"Мне поступает очень много вопросов по поводу мер социальной поддержки граждан, в том числе тех, которые вчера в своем обращении озвучил Президент страны. Подробно отвечу на них сегодня вечером во время Прямой линии", - написал руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

Артур Парфенчиков сегодня также подробно расскажет о поэтапном послаблении ограничительных мер на территории нашей республики: как правильно совершать прогулки, посещать магазины и парикмахерские.

"Также, поскольку вчера были внесены изменения в распоряжение о введении масочного режима в Карелии, поясню, кому, и где обязательно носить маски", - отметил Парфенчиков.

Онлайн-трансляция начнется на странице главы в 18.00.

Ранее глава Карелии назвал муниципалитеты, где носить защитные маски обязательно.

 

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