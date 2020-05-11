Глава Карелии проведет сегодня прямую линию по вопросам соцподдержки

Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей республики по поводу мер социальной поддержки и ослабления ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

Прямая линия с главой республики пройдет 12 мая в социальной сети в "ВКонтакте".

"Мне поступает очень много вопросов по поводу мер социальной поддержки граждан, в том числе тех, которые вчера в своем обращении озвучил Президент страны. Подробно отвечу на них сегодня вечером во время Прямой линии", - написал руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

Артур Парфенчиков сегодня также подробно расскажет о поэтапном послаблении ограничительных мер на территории нашей республики: как правильно совершать прогулки, посещать магазины и парикмахерские.

"Также, поскольку вчера были внесены изменения в распоряжение о введении масочного режима в Карелии, поясню, кому, и где обязательно носить маски", - отметил Парфенчиков.

Онлайн-трансляция начнется на странице главы в 18.00.

Ранее глава Карелии назвал муниципалитеты, где носить защитные маски обязательно.