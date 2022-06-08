Глава Карелии проверил работу нового доильного зала в племсовхозе «Мегрега»

Современное оборудование позволило максимально автоматизировать работу: за сутки две доярки смогут обслуживать 200 коров. Технику приобрели при поддержке Правительства Карелии.

С момента запуска доильного зала прошло две недели. По словам главного зоотехника племсовхоза Павла Калинина, с новой техникой коровы стали давать на пять процентов больше молока.

«Дояркам хватило пары дней, чтобы перестроится на работу в новом цехе. Они уже ко всему привыкли. Такая дойка намного легче: достаточно подготовить корову и подключить доильный аппарат. Комфортнее стало всем», — отметил Павел Калинин.

Общая стоимость ремонта зала, а также покупки и монтажа нового оборудования составила порядка 41 млн рублей. Племсовхозу компенсировали часть потраченных средств, предоставив из регионального бюджета субсидию: ее размер составил 12 млн рублей.

Сейчас «Мегрега» производит 35 тонн молока в сутки. Благодаря новому залу уже к концу месяца этот показатель достигнет 38 — 40 тонн. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем производства молока уже вырос на 5,6 процентов и составил более 4,5 тысяч тонн. На сегодня предприятие выполнило треть от своего годового плана.

Во время рабочего визита в Олонецкий район Артур Парфенчиков обсудил с руководством предприятия дальнейшее развитие племсовхоза. Так, предприятие планирует провести в этом году реконструкцию двух животноводческих ферм, а также ввести в эксплуатацию производственное здание, переданное от отделения Сортавальского колледжа в Олонце. Этот шаг позволит к концу года увеличить поголовье дойного стада на 50 голов, а также нарастить объемы производства молока.

По итогу встречи глава Карелии поручил дополнительно выделить на реконструкцию соседнего с доильным залом двора 10 млн рублей.

Сегодня племсовхоз целиком обеспечивает себя сочными и грубыми кормами. Тем не менее, предприятие возрождает заброшенные земли с заделом на будущее. Так, в прошлом году впервые после многолетнего перерыва на сельхозугодьях прошли мелиоративные работы. Тогда работы провели на 80 гектарах. Сейчас племсовхоз готовится к мелиорации ещё 155 гектаров в районе деревни Судалица.

Всего хозяйство содержит более 3,3 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 1,5 тысячи коров. Это чистопородное высококлассное айрширское стадо.