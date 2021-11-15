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Глава Карелии распорядился бесплатно предоставлять фермерам места для торговли

Новости. Общество
13:00, 23 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству имущественных и земельных отношений подготовить нормативную базу, которая позволит муниципалитетам бесплатно предоставлять фермерам места для торговли своей продукцией.

Такое распоряжение глава республики дал сегодня на встрече с представителями бизнеса при обсуждении вопроса о господдержке фермерства.

Сейчас фермеры в Карелии получают торговые места без проведения аукционов по минимальным расценкам, но глава региона предложил усилить эти преференции.

«Давайте проработаем вопрос, чтобы сделать бесплатное предоставление мест для фермеров. Человек работает на земле, и слава Богу, что пришел, предлагает свою качественную продукцию. Мне кажется, что не надо брать плату с фермеров», — сказал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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кир
2021-11-23 14:15:19
Загорелых, кто поставит на подобающее место? Никто, - сказал умный кот. Он в людях разбирается.
12345
2021-11-23 14:05:31
О каких фермерах речь? Только о тех, кто зарегистрирован в конкретном городе/поселке? Или иногородним тоже будут бесплатно? А мусор за ними кто будет убирать?
Гражданин
2021-11-23 13:43:44
Да нет у нас крупных фермеров !
Есть семьи которые держат небольшое количество скота.
Но их продукция расходится по соседям.
Не надо превращать город в рынок.
Кому надо - пусть торгует на Инженерной.
Вспомните торговлю рыбой с лотков.
Рукомойников для продавцов нет, урн нет, жижу с ящиков сливают рядом с палатками.
Вы справиться с незаконной и "позорной" торговлей на пересечении Ленина-Антикайнена не можете, а решили еще и фермеров поднять.
Саныч
2021-11-23 13:33:04
Разумно. Остается приветствовать.
Вася
2021-11-23 13:22:48
Как уже задрали эти голодающие из южных стран!
Вася
2021-11-23 13:13:49
Эти фермеры с гор,опять весь город ларьками заставили.
Гость
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