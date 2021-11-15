Глава Карелии распорядился бесплатно предоставлять фермерам места для торговли

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству имущественных и земельных отношений подготовить нормативную базу, которая позволит муниципалитетам бесплатно предоставлять фермерам места для торговли своей продукцией.

Такое распоряжение глава республики дал сегодня на встрече с представителями бизнеса при обсуждении вопроса о господдержке фермерства.

Сейчас фермеры в Карелии получают торговые места без проведения аукционов по минимальным расценкам, но глава региона предложил усилить эти преференции.

«Давайте проработаем вопрос, чтобы сделать бесплатное предоставление мест для фермеров. Человек работает на земле, и слава Богу, что пришел, предлагает свою качественную продукцию. Мне кажется, что не надо брать плату с фермеров», — сказал Артур Парфенчиков.