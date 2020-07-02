Глава Карелии рассказал, как работающие пенсионеры смогут оформить электронный больничный на карантине

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о процедуре оформления электронных больничных для работающих пенсионеров в период карантина.

Работающие пенсионеры старше 65 лет, находясь на карантине, смогут вновь оформить электронные больничные с выплатой пособия за счет средств Фонда соцстрахования. Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

"Раньше этот вопрос регулировался постановлением правительства России. Затем его передали на уровень регионов. И мы приняли решение продолжить оформление больничных для таких граждан, если они не перешли на удаленную работу или не находятся в отпуске. Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил губернатор.

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