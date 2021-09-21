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Глава Карелии рассказал, когда достроят школу в Деревянке

Новости. Общество
12:58, 23 Сентября 2021

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Пандемия и выход грунтовых вод весной задержали работы по строительству школы в поселке Деревянка Прионежского района, сообщил Артур Парфенчиков.

Как пишет руководитель республики на своей странице в соцсети, во время поездки по Прионежскому району он вновь побывал на стройплощадке школы, где ход работает контролирует лично. В Деревянке рабочие сейчас возводят первый этаж основного здания, приступают к заливке коробки спортивного зала.

«Конечно, объем работ предстоит еще большой. Сказалась задержка по графику из-за пандемии и выхода грунтовых вод весной. Но, как меня заверил представитель подрядчика Андрей Ефимов, сейчас трудности позади, проблем с поставками материалов нет, работы идут с 8.00 до 20.00, в том числе в выходные. По расчетам подрядчика, завершить возведение здания школы они планируют к январю, спортзала — к февралю, а к марту — должны полностью закрыть тепловой контур», — пишет Парфенчиков.

Напомним, трехэтажное здание на 200 учеников в Деревянке строит московская компания «Агат». Общая стоимость строительства школы — почти 400 миллионов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование». Изначально завершить строительство планировали в декабре 2021 года.

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