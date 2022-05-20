Глава Карелии рассказал о преображении набережной в Сортавале (ФОТО)

Артур Парфенчиков сообщил о благоустройстве набережной в городе Сортавала.

Новый речной вокзал в Сортавале открыт на месте заброшенного пирса. Там расположены зал ожидания и ресторан с видом на Ладогу. Сейчас рабочие завершают оборудование прибрежной линии со смотровой площадкой, провели дорогу и уличное освещение. Об этом сообщил Артур Парфенчиков.

«Набережная в Сортавале преображается на глазах. Ее благоустройство и реконструкция — пример объединения всех ресурсов для развития городского пространства», — заявил он.

Парфенчиков рассказал, что проект набережной реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Средства в строительство инвестирует предприниматель и меценат Игорь Лейтис. Власти оказали поддержку в решении административных вопросов.

«По нацпроекту продолжаем благоустройство на улице Ленина. В планах — закончить оборудование набережной до территории центра „Сердоболь“, а также обустроить прилегающую территорию до улицы Чкалова. Учли и пожелания жителей об устройстве инфраструктуры для маломерных судов. Получал много таких обращений. Сейчас оборудованы три пирса, в ближайшей перспективе будут сделаны еще два», — резюмировал Артур Парфенчиков.