Глава Карелии рассказал об условиях компенсации за аварийное жилье

Артур Парфенчиков ответил на вопрос, можно ли получить компенсацию за аварийное жилье, чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в личных сообщениях и в комментариях ему поступает много вопросов о том, как получить компенсацию за аварийное жилье, чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру. Поскольку, эта тема действительно актуальна для многих жителей республики, он еще раз обозначил ключевые моменты этого способа расселения аварийных домов:

1. На выплату компенсации могут рассчитывать собственники квартир в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

2. Важно, что приватизировать сейчас жилье, уже признанное аварийным до 2017 года, невозможно по закону о приватизации.

3. Обращение с заявлением в районную администрацию – это первое, что должен сделать собственник, если он принял решение о расселении путем получения компенсации.

4. Если собственников жилья несколько, то согласие на выплату компенсации должно быть от всех. Нельзя одному получить деньги за свою долю, а другому - жилье.

5. После поступления заявления от собственника(ов) квартиры, местная администрация за свой счет заказывает независимой организации оценку стоимости квартиры.

6. Размер компенсации определяется для каждой квартиры индивидуально. Он включает в себя рыночную стоимость самой квартиры, рыночную стоимость доли общего имущества в многоквартирном доме (в том числе земельного участка, на котором стоит дом), а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт и убытки, связанные с изменением места проживания.

7. Если собственник не согласен с суммой компенсации, он вправе заказать независимую экспертизу за свой счет, либо отказаться и ждать предоставления жилья органами местного самоуправления.

8. Процедура получения компенсации занимает около двух месяцев с момента написания заявления о выбранном способе расселения.

"Еще раз подчеркну, что получение компенсации – это не единственный способ переехать в благоустроенную квартиру. В рамках программы расселения аварийного фонда запланировано строительство домов во всех городских округах и муниципальных районах, участвующих в программе, за исключением Калевальского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского, Пряжинского и Сегежского районов. Там, где строительство домов не предусмотрено, квартиры жителям приобретают местные администрации через аукцион на вторичном рынке. Таким образом, компенсация – это самый быстрый способ переехать в комфортные условия. Получив компенсацию, собственник вправе распорядиться средствами по своему усмотрению, подобрать новое жилье он может на свой вкус и там, где ему удобнее", - сообщил Парфенчиков.