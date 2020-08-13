890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Рассылка уведомлений о переводах по картам Сбербанка теперь стала платной 7
Сегодня 09:00
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Начальник ГИБДД Карелии рассказал о погибших в ДТП детях
13.08.2020 16:52
В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора" 14
13.08.2020 18:59
От коронавируса в Карелии скончался 66-летний мужчина 6
Сегодня 09:16

Глава Карелии рассказал об условиях компенсации за аварийное жилье

Новости. Общество
14:23, 14 Августа 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
Загрузка...

Артур Парфенчиков ответил на вопрос, можно ли получить компенсацию за аварийное жилье, чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в личных сообщениях и в комментариях ему поступает много вопросов о том, как получить компенсацию за аварийное жилье, чтобы приобрести взамен благоустроенную квартиру. Поскольку, эта тема действительно актуальна для многих жителей республики, он еще раз обозначил ключевые моменты этого способа расселения аварийных домов:

1. На выплату компенсации могут рассчитывать собственники квартир в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

2. Важно, что приватизировать сейчас жилье, уже признанное аварийным до 2017 года, невозможно по закону о приватизации.

3. Обращение с заявлением в районную администрацию – это первое, что должен сделать собственник, если он принял решение о расселении путем получения компенсации.

4. Если собственников жилья несколько, то согласие на выплату компенсации должно быть от всех. Нельзя одному получить деньги за свою долю, а другому - жилье.

5. После поступления заявления от собственника(ов) квартиры, местная администрация за свой счет заказывает независимой организации оценку стоимости квартиры.

6. Размер компенсации определяется для каждой квартиры индивидуально. Он включает в себя рыночную стоимость самой квартиры, рыночную стоимость доли общего имущества в многоквартирном доме (в том числе земельного участка, на котором стоит дом), а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт и убытки, связанные с изменением места проживания.

7. Если собственник не согласен с суммой компенсации, он вправе заказать независимую экспертизу за свой счет, либо отказаться и ждать предоставления жилья органами местного самоуправления.

8. Процедура получения компенсации занимает около двух месяцев с момента написания заявления о выбранном способе расселения.

"Еще раз подчеркну, что получение компенсации – это не единственный способ переехать в благоустроенную квартиру. В рамках программы расселения аварийного фонда запланировано строительство домов во всех городских округах и муниципальных районах, участвующих в программе, за исключением Калевальского, Лоухского, Муезерского, Питкярантского, Пряжинского и Сегежского районов. Там, где строительство домов не предусмотрено, квартиры жителям приобретают местные администрации через аукцион на вторичном рынке. Таким образом, компенсация – это самый быстрый способ переехать в комфортные условия. Получив компенсацию, собственник вправе распорядиться средствами по своему усмотрению, подобрать новое жилье он может на свой вкус и там, где ему удобнее", - сообщил Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-14 14:36:15
Больше то не где совр. чиновникам вещать , только в соц.сетях ? Где встречи с коллективами . людьми . К народу то когда выйдут поговорить ? Или не умеют говорить ваще ???))) :)
zanoza
2020-08-14 14:44:25
Изя, боятся народа, боятся неудобных вопросов, на которые и ответить то нечего.
новый
2020-08-14 14:51:52
zanoza, мы не обязаны отвечать на твои тупые вопросы
Изя
2020-08-14 15:09:03
новый, в Белорусси и в Хабаровске тоже так считали , ответят позже , следователям ))) :)
Изя
2020-08-14 14:50:22
zanoza, это и понятно , разговаривать не умеют в принципе . А потом будут удивляться , почему как в Белоруссии и в Хабаровске получилось , и народ "непутёвый винить ))) :)
zanoza
2020-08-14 14:29:27
А те у кого жильё признано аварийным после 1 января 2017 года на что могут рассчитывать? На то что им это жильё на голову упадёт? Это только в нашей стране можно жить десятилетиями в домах, признанных аварийными!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»