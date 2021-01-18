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Глава Карелии сообщил подробности ликвидации аварии в Питкяранте

Новости. Общество
09:53, 19 Января 2021
фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka
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Артур Парфенчиков поделился оперативной информацией о результатах ликвидации аварии в Питкяранте, где люди остались без воды.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что процесс устранения аварийной ситуации в Питкяранте прошел в штатном режиме. 

"На 9.00 водоснабжение восстановлено. Подключение прошло в штатном режиме, протечек на резервной ветке и далее на центральном трубопроводе не выявлено", - заявил губернатор.

Парфенчиков добавил, что на данный момент отключен от водоснабжения один из домов в городе из-за возникших неполадок.

"Единственная проблема возникла в доме по адресу Рудакова-6, там во время подключения был поврежден участок в районе входного счётчика, дом отключен. Управляющая компания организует устранение неполадки", - сообщается на странице главы Карелии.

Сегодня власти Карелии сообщили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. 

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-19 11:01:43
Надо как любит Офф : хештег Вместе мы справились . максимальный репост. :)
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