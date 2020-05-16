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Сегодня 09:38

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях коронавируса в республике

Новости. Общество
09:38, 17 Мая 2020
фото: © Официальная страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"/vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков в соцсети сообщил, что среди заразившихся – двое детей.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10. Из них девять человек – в Петрозаводске, один – в Надвоицах. 

"8 – это контакты в семье с ранее выявленными инфицированными. Один житель Петрозаводска заболел во время вахтовых работ в Москве. Один источник по заболевшему с симптомами ОРВИ пока не установлен", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-05-17 12:39:46
Почему в маске в кабинете ? Фотографа боится или по жизни чего то ?
карел
2020-05-17 11:17:18
Что с ним , почему форму МЧС на приставскую сменил ? Где фуражка ? Кабинет какой то скромный . Разжаловали что ли ???
Гость
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