Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях коронавируса в республике

Артур Парфенчиков в соцсети сообщил, что среди заразившихся – двое детей.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 225 человек – за сутки увеличилось на 10. Из них девять человек – в Петрозаводске, один – в Надвоицах.

"8 – это контакты в семье с ранее выявленными инфицированными. Один житель Петрозаводска заболел во время вахтовых работ в Москве. Один источник по заболевшему с симптомами ОРВИ пока не установлен", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".