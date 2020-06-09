Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха

Артур Парфенчиков разрешил принимать посетителей на открытом воздухе.

С сегодняшнего дня разрешается работа парков культуры и отдыха и проведение игр на открытом воздухе, таких как пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

При этом, руководитель региона, напомнил о необходимости соблюдении социального дистанцирования, обязательной дезинфекции оборудования и экипировки.

Напомним, с 9 июня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек.