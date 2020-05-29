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Глава Карелии разрешил приезжающим с дач из других регионов не уходить на самоизоляцию

Новости. Общество
13:12, 30 Мая 2020
фото: официальная группа администрации Питкярантского района
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Артур Парфенчиков отменил двухнедельную изоляцию для тех, кто приезжает со своих дач и загородных домов, находящихся на территории соседних с Карелией регионов.

Согласно распоряжению главы Карелии изменяются правила для въезда на территорию республики людей, приезжающих со своих дач и загородных домов из соседних регионов. Теперь, если для поездки используется личный транспорт и нет контактов ни с кем, кроме проживающих совместно членами семьи, можно не проходить двухнедельную изоляцию, сообщил глава Карелии.

Таким приезжающим потребуется документ или его копия, подтверждающие право пользования загородным домом.

Ранее Минтранс организовал "горячую линию" по работе КПП на границе Карелии с другими регионами.

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