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Глава Карелии разрешил привлекать иностранцев для работы в регионе

Новости. Экономика
07:25, 15 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

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В Карелии отменен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, сообщили в правительстве республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение отменить Указ об установлении на 2022 год в регионе запрета, введенного ранее. Напомним, Указ вступил в силу с 1 апреля. Запрет касался привлечения иностранцев, осуществляющих деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

«Данное решение принято в связи с изменившимися экономическими условиями. Тем не менее, руководствуясь действующим законодательством, правительство республики проводит планомерную работу по сокращению привлечения работодателями региона иностранных работников. Предпринимаемые меры направлены на защиту национального рынка труда, создание условий для приоритетного трудоустройства граждан РФ и постепенного замещения иностранных работников местными трудовыми ресурсами», - говорится в сообщении правительства республики.

В настоящее время в Карелии осуществляют трудовую деятельность на основании патента порядка 1100 иностранцев.

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