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Глава Карелии разрешил проводить праздники в школах и детсадах

Новости. Общество
06:55, 01 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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В распоряжение главы республики Артура Парфенчикова по коронавирусным ограничениям внесены очередные изменения, сообщили в оперштабе Карелии.

Так, полностью снят запрет на проведение в школах мероприятий, напрямую не связанных с образовательной деятельностью. Напомним, ранее уже было снято ограничение на проведение родительских собраний для одного класса или группы, а также занятий в "Малышкиных школах".

Кроме того, при изменении эпидемиологической ситуации, в течение суток возобновят работу обсерваторы, которые сейчас находятся в состоянии готовности. Туда будут помещать пациентов с коронавирусом, которые не имеют возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях.

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