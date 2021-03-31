Глава Карелии разрешил проводить праздники в школах и детсадах

В распоряжение главы республики Артура Парфенчикова по коронавирусным ограничениям внесены очередные изменения, сообщили в оперштабе Карелии.

Так, полностью снят запрет на проведение в школах мероприятий, напрямую не связанных с образовательной деятельностью. Напомним, ранее уже было снято ограничение на проведение родительских собраний для одного класса или группы, а также занятий в "Малышкиных школах".

Кроме того, при изменении эпидемиологической ситуации, в течение суток возобновят работу обсерваторы, которые сейчас находятся в состоянии готовности. Туда будут помещать пациентов с коронавирусом, которые не имеют возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях.