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Глава Карелии разрешил возобновить работу детских игровых центров

Новости. Общество
11:05, 19 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Артур Парфенчиков снял часть ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

В распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р внесены новые изменения, сообщили в правительстве республики. Так, с 20 января снято ограничение на осуществление деятельности по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми в торговых центрах (комплексах). С этого дня разрешено работать детским игровым центрам, игровым комнатам на территории Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, а также поселков Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа при соблюдении всех необходимых требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. Одновременно в развлекательном центре (детском игровом центре, батутном центре) может находиться ограниченное количество посетителей из расчета не более одного человека на 10 кв. метров общей площади.

Ранее сообщалось, жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 5 февраля.

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