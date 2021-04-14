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Глава Карелии: республика закупила оборудования для медучреждений в 11 раз больше, чем в 2019 году

Новости. Общество
10:30, 15 Апреля 2021
фото: © Минздрав Карелии
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Руководитель региона Артур Парфенчиков рассказал о масштабной работе по оснащению учреждений здравоохранения новейшим оборудованием в прошлом году.

Борьба с пандемией серьезно отразилась на ситуации в отрасли здравоохранения Карелии. Но она стала не только вызовом, но и стимулом для развития. В отрасль были сделаны серьезные вложения. Из федерального бюджета на эти цели республика получила немногим менее полутора миллиардов рублей, это почти в два раза больше, чем в 2019 году. В 2,4 раза, почти до 9-ти миллиардов рублей, выросла сумма финансового обеспечения отрасли из регионального бюджета. В результате в учреждения были поставлено около 1300 единиц современного оборудования, это в 11 раз больше, чем в 2019 году. Об этом глава Карелии рассказал 15 апреля во время своего ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания республики.

«Техническим оснащением были охвачены все приоритетные направления модернизации отрасли — первичное звено, детская медицина, борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, информатизация. Много оборудования, в том числе достаточно уникального и дорогостоящего, приобретено для республиканского онкологического диспансера. Это, например, 2-а высокотехнологичных микроскопа для диагностики опухолей и сканер микропрепаратов. Общая стоимость только трех этих приборов — более 20-и миллионов рублей. О таких современных решениях по диагностике онкологии наши врачи совсем недавно могли только мечтать!» — отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил об открытии центра амбулаторной онкологической помощи на базе Межрайонной больницы в Костомукше. Такой же центр вскоре появится и в Сегежской центральной районной больнице.

Не менее важным Артур Парфенчиков считает модернизацию инфраструктуры учреждений здравоохранения. Так, из республиканского бюджета было направлено на капремонты в 1,6 раза больше средств по сравнению с 2019 годом.  Впервые за многие годы вокруг поликлиник и больниц в Петрозаводске и в семи районах республики стали благоустраивать территории, ремонтировать дороги и тротуары.

При этом глава Карелии отметил, что многие начатые проекты будут завершены в ближайшее время. Так, в рамках Федеральной целевой программы по развитию республики планируется закончить работы по реконструкцию приемных отделений БСМП и Республиканской больницы. Продолжаются работы и на двух других объектах ФЦП — по строительству блоков «А» и «Б» больницы с поликлиникой в петрозаводском районе Древлянка и реконструкции помещений для детской поликлиники в Сегеже.

Не остается без внимания в регионе и первичная медико-санитарная помощь. Уже заменили 6 ФАПов, приобрели 9 передвижных мобильных комплексов.

Количество эвакуированных санитарной авиацией пациентов превысило плановый показатель нацпроекта в 1,4 раза, и с учетом регионального финансирования составило 364 человека.

«Но то, что сделано до сих пор — это лишь малая толика от тех масштабных преобразований, которые предстоит осуществить в связи с принятием в декабре прошлого года Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. Для учреждений первичной помощи будут приобретены более тысячи единиц нового оборудования и 246 санитарных автомобилей. Планируется строительство 67-и и капитальный ремонт 92-х объектов, включая все поликлиники республики, а также замена 67-и ФАПов и амбулаторий. И это — не благие пожелания! Это совершенно реальные планы, полностью обеспеченные бюджетным финансированием в размере более 3-х миллиардов рублей», — считает глава Карелии.

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