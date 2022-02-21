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Глава Карелии сумел привлечь средства федерального бюджета на ремонт Специализированной школы искусств

Новости. Общество
12:57, 24 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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По инициативе руководителя республики Артура Парфенчикова в этом году и другие образовательные учреждения региона получат из республиканского бюджета дополнительные финансовые средства на ремонтные работы.

Как сообщили в правительстве республики, Специализированная школа искусств в Петрозаводске получит дополнительное финансирование на ремонт. Средства направят на завершение работ в корпусе на улице Крупской. Об этом во время его осмотра рассказал Артур Парфенчиков. В 2019 году здание вернули учебному заведению по поручению руководителя региона, поскольку школа нуждалась в дополнительных площадях. Здание принадлежало учебному заведению исторически, пока его не передали в другие руки. Последней организацией, располагавшейся там, был молодёжный центр «Ровесник».

С годами состояние строения заметно ухудшилось, поэтому его оставили пустовать. Так было до тех пор, пока решение о возврате не принял глава Карелии. После заключения экспертизы власти убедились в сохранности конструкции здания и начали ремонт.

За счёт регионального бюджета в помещениях были проведены масштабные работы: там отремонтировали чердачные перекрытия, систему электроснабжения первого этажа, а также пожарную сигнализацию. В 2021 году были обновлены трубопроводы системы горячего и холодного водоснабжения, центральное отопление, узел учета тепловой энергии, система пожарной сигнализации. Выполнен ремонт зала для занятий спортом и хореографией, прилегающих к нему помещений, заменены полы на первом этаже.

В ближайшие два года в строении пройдет капитальный ремонт отделений ИЗО и мастерских. Работы профинансируют за счёт федерального бюджета. Размер субсидии составит 34 млн рублей. Приведут в порядок и фасад здания, для этого уже разрабатывают проект.

«Мы помним, каким было здание, когда мы принимали решение о его передаче Специализированной школе искусств. Речь шла о сносе. С тех пор здесь многое изменилось. За счёт средств региона, вложенных в ремонт, мы привлекли федеральное финансирование. Этот шаг позволит нам быстро решить поставленные задачи», — отметил Артур Парфенчиков.

Также учебное заведение получит дополнительные средства по линии национального проекта «Образование» — около 200 млн рублей. Сумму направят на развитие нового корпуса уже в следующем году. Такой шаг поможет в деятельности по выявлению и поддержке одарённых детей в регионе.

По итогу осмотра Артур Парфенчиков поручил проработать вопрос обустройства пешеходной зоны. Она соединит основное здание Специализированной школы искусств на Ленинградской с корпусом на улице Крупской.

«Мы подумаем над тем, как создать пешеходную зону, которая будет удобной не только для школьников, но и для жителей Петрозаводска. Можно обустроить интересную форму городской среды», — отметил руководитель региона.

В правительстве напомнили, по инициативе Артура Парфенчикова в этом году образовательные учреждения Карелии получат из республиканского бюджета дополнительные финансовые средства на ремонт. Размер субсидии превысит 83 млн рублей.

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