Глава Карелии утвердил Стратегию развития лесного комплекса

Артур Парфенчиков подписал распоряжение об утверждении основного стратегического документа развития лесного комплекса республики до 2030 года, сообщили в Минприроды Карелии.

Задача Стратегии заключается в создании необходимых условий для долгосрочного устойчивого развития лесного комплекса региона, решение вопросов лесообеспечения, сохранения и накопления человеческого капитала в отрасли.

В документе отмечено, что сегодня необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на полное освоение лесного фонда республики, совершенствование лесного законодательства, проведение интенсификации лесопользования, развитие сети лесных дорог, обновление основных фондов предприятий, повышение уровня заработной платы в лесной отрасли, эффективное использование низкосортной и лиственной древесины.

Обеспечение предприятий сырьем является основополагающим при рассмотрении вопроса развития лесопромышленного комплекса и послужило основой документа. Для решения этой задачи Стратегия предусматривает увеличение объема рубок ухода, внедрение интенсивной модели использования и воспроизводства лесов. Это позволит вовлечь средневозрастные насаждения в хозяйственную деятельность и увеличить частоту съема древесины и соответственно объем изъятия древесины на первом этапе до 1,0 млн куб. м., на втором этапе – до 2,0 млн куб. м в год, и даст возможность получить более высококачественные сортименты.

В документе говорится о необходимости проведения лесоустройства, особенно в северных районах республики, которые входят в состав Арктической зоны, где сконцентрирована основная часть неосвоенного лесфонда.

Еще один немаловажный вопрос – это переориентация поставок необработанной круглой древесины с внешнего рынка на внутренний, прежде всего на лесоперерабатывающие комбинаты Карелии.