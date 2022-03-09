Глава Карелии в годовщину «Крымской весны» назвал мудрым и дальновидным присоединение полуострова

Сегодня, в День воссоединения полуострова Крым с Россией глава Карелии Артур Парфенчиков дал оценку событиям 2014 года.

Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

«Сегодня отчетливо понимаешь, какими мудрыми, дальновидными и действительно судьбоносными были решения, которые принимались тогда крымскими депутатами, жителями полуострова, руководством нашего государства.

Благодаря им Крым навсегда с Россией, навсегда дома. Благодаря им — это могучий черноморский форпост, охраняющий южные рубежи Родины. А крымчане — наши соотечественники не только по духу, но и во всех смыслах этого слова!», — написал губернатор.