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Глава Карелии во время "прямой линии" расскажет о голосовании по поправками в Конституцию

Новости. Общество
09:52, 24 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Сегодня вечером состоится очередная "прямая линия" с участием губернатора, председателя Заксобрания РК и экспертами.

"Друзья, мне часто задают вопросы о голосовании по изменению Конституции. Как оно будет проходить в республике, насколько это безопасно, учитывая эпидситуацию, как проголосовать тем, кто находится на самоизоляции? На все вопросы вместе с председателем Законодательного собрания Карелии Элиссаном Шандаловичем ответим сегодня в режиме онлайн", – сообщил Артур Парфечнков на своей странице "ВКонтакте".

Также запланирована видеосвязь с экспертами, которые также дадут разъяснения по некоторым ключевым моментам.

Начало трансляции в 18.00 на странице официального паблика правительства.

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