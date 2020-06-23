Глава Карелии во время "прямой линии" расскажет о голосовании по поправками в Конституцию

Сегодня вечером состоится очередная "прямая линия" с участием губернатора, председателя Заксобрания РК и экспертами.

"Друзья, мне часто задают вопросы о голосовании по изменению Конституции. Как оно будет проходить в республике, насколько это безопасно, учитывая эпидситуацию, как проголосовать тем, кто находится на самоизоляции? На все вопросы вместе с председателем Законодательного собрания Карелии Элиссаном Шандаловичем ответим сегодня в режиме онлайн", – сообщил Артур Парфечнков на своей странице "ВКонтакте".



Также запланирована видеосвязь с экспертами, которые также дадут разъяснения по некоторым ключевым моментам.



Начало трансляции в 18.00 на странице официального паблика правительства.