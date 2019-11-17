Глава Карелии во всемирный День памяти жертв ДТП выразил соболезнования родственникам погибших

Руководитель республики Артур Парфенчиков попросил всех участников дорожного движения беречь себя и своих близких.

По словам Парфенчикова, в этом году дорожные аварии в Карелии унесли жизни 67 человек, в том числе одного ребенка.

"Совместно с ГИБДД республики мы ведем систематическую работу по снижению количества ДТП на наших дорогах. Устанавливаем комплексы фотовидеофикасции нарушений: сейчас на территории республики действует 124 камеры, еще 13 установим до конца года. Мы спрямляем опасные участки трасс, строим линии освещения. По сравнению с прошлым годом количество дорожных происшествий в Карелии сократилось на 7%, количество пострадавших – на 4,8%. Но число погибших и получивших тяжелые травмы по-прежнему остается высоким", - пишет на своей странице "ВКонтакте" глава республики.

Артур Парфенчиков отметил, что на прошедшем недавно совещании в Екатеринбурге с участием Дмитрия Медведева он предложил пересмотреть нормативы формата дорог (проезжая часть - обочина) в целях максимально быстрого разделения встречных потоков движения. По словам главы республики, председатель правительства поручил Минтрансу проработать эти инициативы со специалистами и внести конкретные предложения.

"Считаю, мы не сможем кардинально изменить цифры статистики, пока не изменим сознание участников движения. На наших дорогах, к сожалению, еще много тех, кто гонит на красный свет, садится за руль пьяным или жмет на педаль газа, игнорируя дорожные знаки и здравый смысл. И здесь не обойтись только ужесточением ответственности, нужна поддержка общества, чтобы даже незначительное нарушение правил считалось недопустимым", - написал Парфенчиков, выразив в День памяти жертв ДТП искренние соболезнования родственникам погибших.

Напомним, в Петрозаводске в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошел "Марш памяти".