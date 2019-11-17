Подписаться
Новости. Общество
12:34, 17 Ноября 2019
фото: правительство Карелии

Глава Карелии во всемирный День памяти жертв ДТП выразил соболезнования родственникам погибших

Загрузка...

Руководитель республики Артур Парфенчиков попросил всех участников дорожного движения беречь себя и своих близких.

По словам Парфенчикова, в этом году дорожные аварии в Карелии унесли жизни 67 человек, в том числе одного ребенка.

"Совместно с ГИБДД республики мы ведем систематическую работу по снижению количества ДТП на наших дорогах. Устанавливаем комплексы фотовидеофикасции нарушений: сейчас на территории республики действует 124 камеры, еще 13 установим до конца года. Мы спрямляем опасные участки трасс, строим линии освещения. По сравнению с прошлым годом количество дорожных происшествий в Карелии сократилось на 7%, количество пострадавших – на 4,8%. Но число погибших и получивших тяжелые травмы по-прежнему остается высоким", - пишет на своей странице "ВКонтакте" глава республики.

Артур Парфенчиков отметил, что на прошедшем недавно совещании в Екатеринбурге с участием Дмитрия Медведева он предложил пересмотреть нормативы формата дорог (проезжая часть - обочина) в целях максимально быстрого разделения встречных потоков движения. По словам главы республики, председатель правительства поручил Минтрансу проработать эти инициативы со специалистами и внести конкретные предложения.

"Считаю, мы не сможем кардинально изменить цифры статистики, пока не изменим сознание участников движения. На наших дорогах, к сожалению, еще много тех, кто гонит на красный свет, садится за руль пьяным или жмет на педаль газа, игнорируя дорожные знаки и здравый смысл. И здесь не обойтись только ужесточением ответственности, нужна поддержка общества, чтобы даже незначительное нарушение правил считалось недопустимым", - написал Парфенчиков, выразив в День памяти жертв ДТП искренние соболезнования родственникам погибших.

Напомним, в Петрозаводске в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошел "Марш памяти".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-11-17 13:23:22
Тут не соболезнования надо выражать , а принимать губернатору конкретные меры по снижению аварийности на региональных дорогах . Люди уже погибают в ДТП как на войне .
кир
2019-11-17 14:39:05
Изя, не способен блогер к решениям. Продукт системы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

15.11.2019 16:52
Капитал
"Держим курс на природу"
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
"Эта палка стрелять может" 9
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 5
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 10
13.11.2019 13:38
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»