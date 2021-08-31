890x80
Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
Сегодня 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Глава Карелии выразил надежду, что новый учебный год для школьников пройдет в очном формате

Новости. Общество
10:56, 01 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Артур Парфенчиков побывал в петрозаводской школе №46 и поздравил с началом учебного года ребят, учителей и родителей.

Сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях республики проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний.  В Карелии за парты сели более 71 тысячи школьников в 196 школах. Глава республики Артур Парфенчиков принял участие в празднике в школе №46 Петрозаводска, сообщается на сайте правительства.

«Первого сентября мы вспоминаем свой первый учебный день, который остается в нашей памяти навсегда. Мы с теплотой вспоминаем наши школьные годы и школьных друзей, выпускной класс. Мы помним наших учителей и со временем понимаем, как многим мы обязаны им в своей жизни, так же, как обязаны нашим родителям. Каждый школьный день – это постижение нового, причем не только дисциплин, это взросление и школа жизни, умение общаться, строить дружбу, отстаивать свои взгляды», - обратился к школьникам глава региона.

В этом году День знаний, хоть и с небольшими ограничениями, но отмечается во всех школах Карелии как настоящий праздник. Артур Парфенчиков выразил надежду, что новый учебный год пройдет в очном формате и на высоком образовательном уровне.

В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях республики активно шли ремонты. Всего на подготовку школ и детских садов к новому учебному году было направлено более 567 млн рублей.

Обновилась и школа №46 Петрозаводска. В учреждении сделан косметический ремонт лестничных маршей, во всех учебных кабинетах обновлено напольное покрытие, в ряде кабинетов покрашены стены и уложен линолеум. Кроме того, в школьной столовой выполнен косметический ремонт. На средства республиканского бюджета в школе приобрели новую мебель для учеников, компьютеры, проекторы, принтеры, МФУ. Также закуплено оборудование для кабинетов химии и технологии, спортивный инвентарь.

Годом ранее в рамках национального проекта «Образование» в образовательную организацию приобрели 60 новых ноутбуков для учеников, четыре ноутбука для учителя, один МФУ и две интерактивные панели.

Ранее сообщалось, Карелия попросила у Минпросвещения России 3,3 млрд рублей на капремонт школ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

31.08.2021 12:10
Обществоведение
Право на отдых
В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой: кто хорошо работал, тот и отдыхал славно.
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 4
27.08.2021 11:38
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»