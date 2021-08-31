Глава Карелии выразил надежду, что новый учебный год для школьников пройдет в очном формате

Артур Парфенчиков побывал в петрозаводской школе №46 и поздравил с началом учебного года ребят, учителей и родителей.

Сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях республики проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В Карелии за парты сели более 71 тысячи школьников в 196 школах. Глава республики Артур Парфенчиков принял участие в празднике в школе №46 Петрозаводска, сообщается на сайте правительства.

«Первого сентября мы вспоминаем свой первый учебный день, который остается в нашей памяти навсегда. Мы с теплотой вспоминаем наши школьные годы и школьных друзей, выпускной класс. Мы помним наших учителей и со временем понимаем, как многим мы обязаны им в своей жизни, так же, как обязаны нашим родителям. Каждый школьный день – это постижение нового, причем не только дисциплин, это взросление и школа жизни, умение общаться, строить дружбу, отстаивать свои взгляды», - обратился к школьникам глава региона.

В этом году День знаний, хоть и с небольшими ограничениями, но отмечается во всех школах Карелии как настоящий праздник. Артур Парфенчиков выразил надежду, что новый учебный год пройдет в очном формате и на высоком образовательном уровне.

В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях республики активно шли ремонты. Всего на подготовку школ и детских садов к новому учебному году было направлено более 567 млн рублей.

Обновилась и школа №46 Петрозаводска. В учреждении сделан косметический ремонт лестничных маршей, во всех учебных кабинетах обновлено напольное покрытие, в ряде кабинетов покрашены стены и уложен линолеум. Кроме того, в школьной столовой выполнен косметический ремонт. На средства республиканского бюджета в школе приобрели новую мебель для учеников, компьютеры, проекторы, принтеры, МФУ. Также закуплено оборудование для кабинетов химии и технологии, спортивный инвентарь.

Годом ранее в рамках национального проекта «Образование» в образовательную организацию приобрели 60 новых ноутбуков для учеников, четыре ноутбука для учителя, один МФУ и две интерактивные панели.

Ранее сообщалось, Карелия попросила у Минпросвещения России 3,3 млрд рублей на капремонт школ.