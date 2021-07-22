Глава Карелии выразил соболезнования в связи со смертью архимандрита Валаамского монастыря Мефодия

С болью в сердце принял известие о том, что ушел из жизни архимандрит Валаамского монастыря Мефодий, написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Добрейший души человек, за годы служения на Валааме своим радушием и гостеприимством он влюбил в себя тысячи паломников со всей России.

Архимандрит Мефодий внес огромный вклад в восстановление Русской Православной Церкви в Карелии, духовно-нравственное развитие нашей республики, укрепление межконфессионального мира и согласия. Возглавляя созданный по его инициативе православный центр «Свет Валаама», он руководил социальной, благотворительной и культурно-просветительской деятельностью Валаамского монастыря.

Батюшка ежедневно молился о тысячах своих духовных чад.

Сложно найти слова, которыми можно было бы выразить скорбь от понесенной утраты. Светлая память об архимандрите Мефодии навсегда останется в наших сердцах.

Уверен, своими молитвами Батюшка не оставит нас и в ином мире...

Ранее сообщалось, что архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса.