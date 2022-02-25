Глава Карелии высказался о военной операции на Украине

Глава Карелии Артур Парфенчиков сделал заявление по поводу военной операции, которую ведут российские войска на территории Украины.

Артур Парфенчиков выразил обеспокоенность по поводу происходящих на Украине событий и призвал не поддаваться панике. По оценке губернатора, в Карелии нет дефицита товаров, а учреждения продолжают работу. Об этом он сообщил в соцсети.

«Я переживаю вместе с вами — как муж и отец, как офицер, как государственный служащий и глава республики. Потому что безопасность и благополучие наших родных и близких, нашей Родины — это самое главное. Переживать и беспокоиться — это нормально. Но ни в коем случае нельзя паниковать и терять самообладание!», — заявил он.

Парфенчиков сообщил, что в Карелии не происходит перебоев в работе учреждений, имеющих общественную значимость.

«Сбоев в работе платежных систем нет, финансовые средства для бюджетной сферы, выплаты пенсий и пособий идут в плановом режиме. Снабжение соцучреждений и в особенности учреждений здравоохранения осуществляются в полном объеме и без перебоев. Коммунальные и социальные службы работают, оказывается полный спектр государственных услуг», — пояснил он.

Глава республики заявил, что в Карелии также нет дефицита товаров из-за вводимых в отношении России санкций.

«Против нашей страны вводят новые санкции. Понимаю, что кто-то обеспокоен, что они могут привести к проблемам с продовольственной безопасностью. Что хочу сказать по этому поводу — дефицита каких-либо товаров в Карелии нет. Убедился сегодня в этом лично, посетив распределительный центр „X5 Group“. Отсюда продукты доставляются во все магазины „Пятерочка“ и „Перекрёсток“ по нашей республике, а также в Мурманскую область. Стеллажи заполнены, поставки идут по графику, дефицита ни по одной позиции нет. Отмечу, что продукты, которые поступают в распределительный центр, российского производства. Кроме того, мы значительно увеличили долю продукции карельских производителей на полках магазинов федеральных сетей, что дает нам дополнительный запас прочности», — сообщил Парфенчиков.

Глава Карелии пообещал провести встречи с представителями банковского сектора, крупнейших промышленных предприятий и организаций строительной отрасли. Речь на мероприятиях пойдет о перспективах работы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции.