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Глава Карелии высказался о военной операции на Украине

Новости. Политика
14:33, 28 Февраля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сделал заявление по поводу военной операции, которую ведут российские войска на территории Украины.

Артур Парфенчиков выразил обеспокоенность по поводу происходящих на Украине событий и призвал не поддаваться панике. По оценке губернатора, в Карелии нет дефицита товаров, а учреждения продолжают работу. Об этом он сообщил в соцсети.

«Я переживаю вместе с вами — как муж и отец, как офицер, как государственный служащий и глава республики. Потому что безопасность и благополучие наших родных и близких, нашей Родины — это самое главное. Переживать и беспокоиться — это нормально. Но ни в коем случае нельзя паниковать и терять самообладание!», — заявил он.

Парфенчиков сообщил, что в Карелии не происходит перебоев в работе учреждений, имеющих общественную значимость.

«Сбоев в работе платежных систем нет, финансовые средства для бюджетной сферы, выплаты пенсий и пособий идут в плановом режиме. Снабжение соцучреждений и в особенности учреждений здравоохранения осуществляются в полном объеме и без перебоев. Коммунальные и социальные службы работают, оказывается полный спектр государственных услуг», — пояснил он.

Глава республики заявил, что в Карелии также нет дефицита товаров из-за вводимых в отношении России санкций.

«Против нашей страны вводят новые санкции. Понимаю, что кто-то обеспокоен, что они могут привести к проблемам с продовольственной безопасностью. Что хочу сказать по этому поводу — дефицита каких-либо товаров в Карелии нет. Убедился сегодня в этом лично, посетив распределительный центр „X5 Group“. Отсюда продукты доставляются во все магазины „Пятерочка“ и „Перекрёсток“ по нашей республике, а также в Мурманскую область. Стеллажи заполнены, поставки идут по графику, дефицита ни по одной позиции нет. Отмечу, что продукты, которые поступают в распределительный центр, российского производства. Кроме того, мы значительно увеличили долю продукции карельских производителей на полках магазинов федеральных сетей, что дает нам дополнительный запас прочности», — сообщил Парфенчиков.

Глава Карелии пообещал провести встречи с представителями банковского сектора, крупнейших промышленных предприятий и организаций строительной отрасли. Речь на мероприятиях пойдет о перспективах работы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-02-28 15:09:40
Офицер ? Однако ? Почему не на передовой ?)))
Романов
2022-02-28 15:06:23
Только что , на программе Норкина, НТВ , сказали что два батальона чеченцев воюют на стороне ВСУ !!! А где бородатый "пехотинец"? Который обещал с ними разобраться?
Изя
2022-02-28 15:15:17
Романов, 70 этих воинов уже не вернутся домой никогда . :)
paramparam
2022-02-28 15:03:04
Какая разница, что на полках в хабе X5 Груп? Подъём ставки ЦБ до 20% как минимум делает всё дороже на треть.
Teaтральный критик
2022-02-28 15:00:29
Любо ! Предлагаю организовать митинг в поддержку жителей Донбасса, а на масленицу пригласить казачий хор.
экcперд
2022-02-28 14:46:25
Шах и мат либеральной тусовке. Фрау " лишь бы против " пусть сколько угодно собирает в интернете бесполезные подписи бесполезных людей
Изя
2022-02-28 15:11:41
экcперд, правильно и говоришь . Слабунова оказалась одна в здавом уме из политиков в Карелии ))))
Дед
2022-02-28 14:40:19
Конечно все ему верят! Нет сомнений даже! Всё хорошо!
кир
2022-02-28 15:02:44
Дед, ему верю, а тебе, ехидне, нет.
Гость
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