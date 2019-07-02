Глава Карелии выступил против монетизации льгот для ветеранов

По итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия" глава Карелии принял решение отозвать законопроект премьер-министра Александра Чепика об изменении системы мер социальной поддержки

Об этом сообщают пресс-службы правительства региона и республиканского парламента.

На встрече с депутатами министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пояснила, что законопроект разрабатывался в целях усиления адресности социальной поддержки и не предполагал экономии бюджетных средств на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на селе.

Вместе с тем, по мнению парламентариев, в случае принятия, законопроект ухудшит социальное положение ряда получателей мер поддержки.

При этом депутаты согласились с позицией министерства социальной защиты Карелии, что действующий механизм мер поддержки сложен и в некоторых случаях дает повод для злоупотреблений со стороны недобросовестных получателей льгот.

По итогам обсуждения глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение отозвать внесенный премьер-министром республики Александром Чепиком законопроект. Депутаты и члены правительства договорились о проведении в дальнейшем совместной работы по совершенствованию механизмов предоставления гражданам мер социальной поддержки.