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Новости. Общество
09:34, 02 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Глава Карелии выступил против монетизации льгот для ветеранов

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По итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия" глава Карелии принял решение отозвать законопроект премьер-министра Александра Чепика об изменении системы мер социальной поддержки

Об этом сообщают пресс-службы правительства региона и республиканского парламента.

На встрече с депутатами министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пояснила, что законопроект разрабатывался в целях усиления адресности социальной поддержки и не предполагал экономии бюджетных средств на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на селе.

Вместе с тем, по мнению парламентариев, в случае принятия, законопроект ухудшит социальное положение ряда получателей мер поддержки.

При этом депутаты согласились с позицией министерства социальной защиты Карелии, что действующий механизм мер поддержки сложен и в некоторых случаях дает повод для злоупотреблений со стороны недобросовестных получателей льгот.

По итогам обсуждения глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение отозвать внесенный премьер-министром республики Александром Чепиком законопроект. Депутаты и члены правительства договорились о проведении в дальнейшем совместной работы по совершенствованию механизмов предоставления гражданам мер социальной поддержки.

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Комментарии

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кир
2019-07-02 11:58:09
Глава и Шандалович тоже растерялись под организованным давлением богатеев. А вы купились. :)
Mike
2019-07-02 11:07:10
Кир как всегда воду мутит. Какие богатеи? О чем он бредит? Больше всего компенсацию за жкх получают те, кто живет в старых домах, с газом, в хрущевках! Богатеи живут в новых, современных, где жкх дешевле! Об этом тотко дураки не знают. Так что не вводи в заблуждение народ, "всезнающий" Кир. И еше. Без отмашки главы Чепик бы такой законопроект не стал двигать. Инициатор-глава и никто другой. Он ему и поручил это сделать. Очевидно и бесспорно. Очередное лицемерие налицо!
Zim
2019-07-02 11:55:51
Mike, скажите конкретно, Вы действительно считаете, что льготы по ЖКХ должны получать все ветераны труда, без исключения и независимо от уровня их благосостояния?
кир
2019-07-02 11:40:35
Mike, а чего с "антинародным режимом" бьется бывший начальник дома политпросвета, которому за 80 лет и пенсия не сравнима с вашей. Из газпрома тоже бывший бьется, имея большую квартирку в новом доме и большую пенсию. Не за вас они бьются, а за себя любимых.
А вы злобно подгавкиваете, хотя монетизация лично по вам не ударит.
zanoza
2019-07-02 11:17:12
Mike, неужели ещё не понял ,что кир холуйствует перед своими хозяевами и пытается защитить , всё что от них исходит! Преданность просто собачья!
кир
2019-07-02 11:45:42
zanoza,
"Уж ты бы лучше помолчала бы,
Накрылась премия в квартал,
Кто мне писал на службу жалобы,
Не ты, да я же их читал". (с)
zanoza
2019-07-02 12:47:44
кир, тяпнул уже?! :)
zanoza
2019-07-02 10:54:39
Что перед нами представление разыгрывать, всем понятно кто в республике отмашку даёт!
кир
2019-07-02 10:53:34
Для большей части ветеранов не будет никакого ухудшения. Это богатеи борьбу ведут за свою собственность. У них квартиры большие и компенсация за жильё будет слегка меньше, чем сейчас. Вот и завыли. А вы, рядовые граждане, купились. И с пеной у рта поддерживаете богатеев. :)
Валерия Костина
2019-07-02 09:40:37
А можно подумать, что Чепик ранее не обсуждал данный вопрос с Главой. Авось проскочит ?
Беня
2019-07-02 10:29:56
Валерия Костина, это метод доброго и злого. Злой Чепик закидывает спорную идею, начитается ответная волна, добрый ПАО смотрит, шо волна недовольства есть и начинает осаживать злого Чепика. Метод, как городят в "цивилизованном мире", работает win-win: если просунут закон - хорошо, а если не просунут закон, значит рейтиг ПАО попиарят, шо тоже зашибись. Как-то так :)
Серый
2019-07-02 10:45:08
Беня, совершенно верно. Похоже на игру в плохого и хорошего полицейского. Правда задачи разные. А вот если бы промолчали, впарили бы нам этот закон за здрасьте :)
Мизантроп
2019-07-02 09:47:10
Валерия Костина, Царь хороший, бояре плохие. Все как у сказочного.
Беня
2019-07-02 10:31:11
Мизантроп, какой еще царь? Они оба два - бояре :)
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