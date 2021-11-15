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Глава Карелии взял на себя ответственность за последствия смягчения ковид-ограничений в детсадах

Новости. Общество
14:01, 16 Декабря 2021
фото: кадр трансляции

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Решение главы Карелии позволить родителям воспитанников детских садов приходить на новогодние утренники было для него не простым — он взял на себя ответственность перед Роспотребнадзором.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на совещании с правительством.

По его словам, население недовольно тем, что для посещения утренников надо предъявлять QR-коды или результаты ПЦР-тестов.

«Сегодня много вопросов по утренникам в садиках. Мы пошли на этот шаг, и он был непростой с точки зрения решения главы республики… В нынешней ситуации, которая сложилась в последние две недели, мы взяли на себя ответственность разрешить утренники — посещение утренников в детских садах родителями. Но при двух условиях — либо есть иммунитет, либо есть ПЦР. На большее мы не смогли пойти. Но и то решение, которое мы приняли, это достаточно серьезный формат ответственности в рамках нашего диалога, в том числе, и с нашими федеральными партнерами из Роспотребнадзора», — сказал губернатор.

Он объяснил, как принимаются решения о смягчении ограничений.

«У нас есть определенная, если не дискуссия, то, по крайней мере, очень сложная проработка каждого нашего шага в любую сторону — что в сторону ужесточения, что в сторону смягчения. Мы принимаем эти решения исходя из наших постоянных контактов, обсуждений с нашими санитарными врачами, с нашими медиками», — пояснил Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-12-16 14:42:54
Вот жеж смелый и решительный какой) Командир!))
German
2021-12-16 14:48:37
Клещ, " ..... и бесстрашный " .
Сергей
2021-12-16 14:17:49
Тогда пусть идёт в ОТСТАВКУ , если всё осознал и просто отдыхает на пенсии .
Гость
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