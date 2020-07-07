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Глава Карелии запретил создавать рыбоводный участок на озере Пертозеро

Новости. Общество
10:55, 08 Июля 2020
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Артур Парфенчиков поддержал жителей Кондопожского района, выступивших против создания форелеводческого участка на Пертозеро, и порекомендовал Минсельхозу поискать другое место для рыбоводного проекта.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с желанием бизнесменов разместить на озере Пертозеро рыбоводный участок.
"Сейчас в соцсетях и СМИ активно обсуждают возможность создания рыбоводного участка на озере Пертозеро в Кондопожском районе, - написал Артур Парфенчиков. - Местные жители не поддержали эту инициативу и обратились ко мне с просьбой уделить особое внимание этому вопросу. Я изучил проблему и полностью поддерживаю людей!"

Глава отметил, что Пертозеро – это единственный источник воды для питья и бытовых нужд села Кончезеро. Кроме того, это красивейшее и любимое место отдыха: многие здесь ловят рыбу или просто приезжают насладиться красотой и тишиной природы, а желающие поправить своё здоровье отправляются в известную клинику "Кивач", которая тоже находится на берегу Пертозера.

Напомнил Артур Парфенчиков и о том, что на Пертозеро расположен единственный в республике детский спортивно-оздоровительный лагерь "Старт".

"Считаю, что нельзя лишить детей возможности отдыхать в таком месте, - сказал Парфенчиков. - Таким образом, понимая важность сохранения экологически чистых водоемов, но в то же время осознавая необходимость развития рыбоводного хозяйства в Карелии, принято решение подобрать для размещения рыбоводного участка другое место".

Артур Парфенчиков поручил министерству сельского хозяйства при определении нового участка детально изучать все вопросы, а также активнее вести работу с органами местного самоуправления и местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе Карелии обсуждали вопрос по созданию трех новых рыбоводных участков – в Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах.

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