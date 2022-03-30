Глава Карелии: Завершение модернизации предприятий позволит нарастить производство в условиях санкций

Проведенная в прошлом году модернизация системообразующих предприятий Карелии позволит в 2022 году увеличить объемы промышленного производства, несмотря на санкционное давление.

Об этом заявил сегодня в парламенте республики глава региона Артур Парфенчиков, выступая с отчетом о деятельности правительства региона в 2021 году.

По словам главы Карелии, промышленность республики выросла за отчетный период на 1,4% — меньше, чем годом ранее, но это объясняется модернизацией предприятий, для которой потребовалась приостановка производственных мощностей. С техническим перевооружением связан и рост частных инвестиций в экономику Карелии, который увеличился в 2021 году на 40% благодаря, в том числе, обширным мерам господдержки бизнеса. Это нашло отражение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в котором Карелия поднялась с 56 на 32 место.

«В прошлом году на многих предприятиях республики проводилась модернизация. Начиная от Лоухи и заканчивая Петрозаводском мы фиксировали эту тенденцию. Мы надеемся, что несмотря на все сложности, модернизация предприятий даст ускоренный рост промышленного производства уже в этом году», — сказал Артур Парфенчиков.

Оценивая итоги прошлого года, глава Карелии отметил, что базовые отрасли промышленности, лесо- и горнопромышленный комплексы, увеличили объемы производства. В частности, производство нерудных строительных материалов увеличилось почти на 9% к уровню 2020 года. Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики выросли в 2,6 раза

В числе мощных импульсов развития руководитель региона назвал Индивидуальную программу социально-экономического развития на 2020–2024 годы. В ходе ее реализации уже создано 525 новых рабочих мест и привлечено более 5 миллиардов рублей инвестиций. В рамках этой программы уже реализованы такие важные для развития экономики задачи, как капитализация совхоза «Ведлозерский» для строительства новой фермы, строительство автомобильной дороги к «Беломорским Петроглифам», а также оказана поддержка в общей сумме почти 1 миллиард рублей 27 приоритетным инвестиционным проектам, включая проект машиностроительного холдинга «Амкодор». Также в рамках программы на Онежском судостроительном заводе стартовал проект создания цифровой верфи. Объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей. Планируется создать не менее 500 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

В текущем году планируется завершить проектирование по ряду крупных объектов Индивидуальной программы. Это, например, строительство промышленных зданий на территории промышленного парка, создание Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» и строительство моста через протоку Кислый Пудас. Всего в рамках Индивидуальной программы реализуется 45 мероприятий, включающих поддержку бизнеса, а также строительство крупных объектов в сфере промышленности, спорта и туризма.

Еще одним важным инструментом развития северных территорий Артур Парфенчиков считает преференции, предоставленные в рамках особого режима Арктической зоны. Планируемый объем инвестиций в экономику арктических районов республики составляет 96,5 миллиардов рублей. Предусмотрено создание более 1600 новых рабочих мест. В числе крупнейших проектов — строительство нового целлюлозного завода в Сегеже и модернизации АО «Карельский окатыш» в Костомукше.

Артур Парфенчиков отметил, все планы по реализации инвестиционных и социально значимых проектов, принятые до введения санкций, будут выполняться.

«Правительство республики активно включилось в работу по купированию возникающих проблем. Сформирован региональный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Сегодня для нас важнейшая задача — это стабильность рынка продовольствия и потребительских товаров, сохранение занятости, бесперебойная работа предприятий и систем жизнеобеспечения. Разработан план первоочередных действий по обеспечению устойчивости экономики Республики Карелия в условиях санкционного давления. Он включает в себя самый широкий комплекс организационных мероприятий, финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса, а также занятости населения», — заявил глава республики.

По его слова, введение санкций стимулировало импортозамещение, что также приведет к росту производства в Карелии.

«Сегодня надо наращивать объемы, например, литейного производства, металлообработки и целый ряд других направлений, которые сегодня имеют серьезные возможности по росту спроса и обеспечению внутреннего рынка», — пояснил руководитель региона.

Резюмируя свое выступление, он подчеркнул, что санкционное давление не помещает поступательному развитию экономики Карелии и России в целом.

«За всю историю России никто и никогда не мог сломить наш народ. Мы всегда объединяемся в сложные времена, и сегодня в полную силу проявляются лучшие качества наших людей — единение, взаимопомощь, патриотизм и вера в нашу страну. Потому что всегда, даже в самое трудное время мы держим в фокусе наши общие ценности и национальные цели, которые близки и понятны каждому из нас. Как бы ни было трудно, я уверен, мы справимся со всеми вызовами», — добавил руководитель региона.