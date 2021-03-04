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Глава Лихославльского района Тверской области получила медаль "За заслуги перед Республикой Карелия"

Новости. Общество
07:15, 05 Марта 2021
фото: источник - информационно-аналитический портал "Край справедливости"
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Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении главы Лихославльского района Тверской области Натальи Виноградовой медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Как сообщает информационно-аналитический портал "Край справедливости", 3 марта во время районного праздничного мероприятия, посвящённого Международному женскому дню 8 Марта, главе Лихославльского района Наталье Николаевне Виноградовой была торжественно вручена медаль "За заслуги перед Республикой Карелия", которая является одной из высших государственных наград Республики.

Соответствующий Указ о награждении был подписан гавой Республики Карелия А.О. Парфёнчиковым 17 сентября 2020 года со следующей формулировкой: "За высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и её жителями в экономической, производственной, социально-культурной, государственной и общественной деятельности, в области культуры, образования, воспитания и просвещения, межрегионального сотрудничества".

Карелия особенно любима Лихославльским районом, ведь нас связывают крепкие побратимские отношения с Олонецким национальным районом, тёплая дружба между нашими жителями – представителями органов местного самоуправления, культурной, образовательной, спортивной сфер жизнедеятельности наших территорий.

За годы сотрудничества, искреннего и плодотворного общения, ярких совместных мероприятий самосознание и тверских карел значительно выросло. Столько воодушевления, энергии, желания возрождать свою культуру, изучать родной язык, говорить на нём, открывать Тверскую Карелию другим регионам, туристам, а главное общаться со своими практически родственниками в Карелии – такую неоценимую роль сыграли побратимские отношения.

"Уверена, эти взаимосвязи между карелами, нашими территориями будут только крепнуть и открывать всё новые возможности для развития и продвижения самобытной культуры", — считает Наталья Виноградова.

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Комментарии

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наташка
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