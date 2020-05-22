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Глава Минэка анонсировал снятие ограничений из-за COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
13:22, 23 Мая 2020
фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов
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Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев заявил о возможных послаблениях в режиме ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Ермолаев на своей странице в соцсети заявил о готовящемся снятии ряда ограничений в регионе.

"Сегодня выходной день, светит солнце - отличная погода для того, чтобы провести время на свежем воздухе вместе с семьёй. И, кстати, есть хорошие новости. 22 мая главой Карелии подписано распоряжение, которое даёт ряд послаблений, будут открыты магазины и ряд других объектов", - написал он. 

Министр пояснил, что при снятии ограничений учитывается уровень распространения заболевания в конкретном районе, наличие свободного коечного фонда, число заболевших, показатели тестирования, а также рекомендации специалистов, прежде всего, Роспотребнадзора.

"Если коэффициент Rt (он характеризует динамику распространения инфекции) меньше единицы, можно на первом этапе возобновить работу сферы услуг, розничную торговлю, прогулки, занятия спортом на открытом воздухе. Если коэффициент менее 0.8, можно перейти ко второму этапу и разрешить работу образовательных организаций, торговых центров, при снижении коэффициента до 0.5 можно разрешать работу предприятий общественного питания. На всех этапах устанавливаются ограничения в виде масочного режима и другие. Решение о снятии ограничений принимаются в правительстве Карелии каждое утро на оперативном штабе либо на специальных совещаниях с учетом статистики по Карелии. Сложно спрогнозировать динамику заболеваемости на несколько дней, поэтому послабления, как правило, вводятся сразу после улучшения ситуации с распространением заболевания, т.е. с момента подписания распоряжения главы Карелии. По состоянию на 22.05 коэффициент Rt в целом по Карелии 0.8 (хотя ещё вчера был 1), поэтому правительство Карелии приступило к дальнейшему снятию ограничений", - заявил Олег Ермолаев. 

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

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Комментарии

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Митька
2020-05-23 13:48:22
Значит к голосованию или к параду какому нибудь готовят толпу?
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