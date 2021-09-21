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Глава Минэкономразвития Карелии поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Новости. Общество
10:01, 26 Сентября 2021
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

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Сегодня вся страна отмечает День машиностроителя, и министр экономики Карелии Олег Ермолаев сказал слова поздравления машиностроителям республики.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

От имени Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Машиностроение играет важную роль в социально-экономическом развитии нашего региона и государства в целом.
Сегодня машиностроение выходит на новый технологический уровень, реализует масштабные проекты, воплощает смелые конструкторские и инженерные решения.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий Республики Карелия обеспечивается трудом многочисленных коллективов рабочих и инженерно-технического персонала.

Хочу искренне поблагодарить всех машиностроителей Республики Карелия за трудолюбие и новаторство, профессионализм и ответственное отношение к делу, а также за весомый вклад в развитие экономики. Особые слова признательности ветеранам отрасли, которые заложили основу для успешного развития предприятий.

Желаю Вам новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

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