Глава Минэкономразвития Карелии поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Сегодня вся страна отмечает День машиностроителя, и министр экономики Карелии Олег Ермолаев сказал слова поздравления машиностроителям республики.
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
От имени Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Машиностроение играет важную роль в социально-экономическом развитии нашего региона и государства в целом.
Сегодня машиностроение выходит на новый технологический уровень, реализует масштабные проекты, воплощает смелые конструкторские и инженерные решения.
Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий Республики Карелия обеспечивается трудом многочисленных коллективов рабочих и инженерно-технического персонала.
Хочу искренне поблагодарить всех машиностроителей Республики Карелия за трудолюбие и новаторство, профессионализм и ответственное отношение к делу, а также за весомый вклад в развитие экономики. Особые слова признательности ветеранам отрасли, которые заложили основу для успешного развития предприятий.
Желаю Вам новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!
Комментарии