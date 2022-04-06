Глава Минобраза Карелии предложил родителям попытаться сдать ЕГЭ

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев предложил жителям республики принять участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Роман Голубев пригласил родителей учеников принять участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой взрослые попытаются пройти экзаменационную процедуру. Об этом глава республиканского Минобраза сообщил в соцсети. Акция пройдет 14 апреля в 16.00.

«В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов», — заявил министр.

Роман Голубев рассказал, что участники акции в этом году будут писать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня.

Ранее сообщалось, что первый ЕГЭ по китайскому языку прошел в Карелии.