Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы самые популярные видео на российском YouTube в 2020 году
07.12.2020 21:30
В Карелии больных коронавирусом будут лечить в психушках
Сегодня 06:40
В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков
07.12.2020 15:40
Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря 19
07.12.2020 17:23
Рост численности населения Петрозаводска не остановится даже по самому плохому сценарию 19
07.12.2020 15:52
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
Сегодня 08:55
Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию 1
07.12.2020 13:37

Глава Минобразования Карелии: "Дистанционное обучение – это временная мера"

Новости. Общество
11:18, 08 Декабря 2020
фото: © petrsu.ru
Загрузка...

Министр образования Карелии Роман Голубев призвал всех к терпению и пониманию из-за дистанционки.

На прошлой неделе школьникам и их родителям пришлось поволноваться. В четверг, 3 декабря, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, отправив учеников начальной школы на зимние каникулы, а выпускников 9-х и 11-х классов - на дистант. На следующий день Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение – учеников 4-х классов вместо досрочных каникул ждет дистанционная форма обучения до конца декабря. Ограничения не коснулись лишь малокомплектных сельских школ в районах, где эпидситуация не вызывает опасений, и коррекционных школ. Здесь дети имеют возможность учиться в очном режиме. Но 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

"Все должны понимать, что дистанционка – это вынужденная мера. Это рекомендация эпидемиологов, медиков, что связано с эпидситуацией. Мы должны максимально соблюдать все меры предосторожности, чтобы стабилизировать эпидобстановку и вернуться к очному обучению. Мы готовы будем это сделать максимально быстро, как только в республике улучшиться эпидемическая обстановка. Поэтому здесь какие-то дискуссии лежат не в плоскости образования", - заявил министр образования Карелии.

Роман Голубев призвал всех к терпению и пониманию.

"Хотелось бы рассчитывать, что конец декабря, январские каникулы, эти несколько недель, как говорят эпидемиологи, разобщения, дадут результат: за счет снижения контактов мы получим стабилизацию обстановки. Поэтому я еще раз всех призываю к терпению, пониманию сложившейся ситуации", - отметил глава Минобразования.

Подробнее читайте в интервью Романа Голубева.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-12-08 12:18:16
Ну да,понятно,потом тока обнуляй,да местами тусуй.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

07.12.2020 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 16
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 12
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»