Глава Минобразования Карелии: "Дистанционное обучение – это временная мера"

Министр образования Карелии Роман Голубев призвал всех к терпению и пониманию из-за дистанционки.

На прошлой неделе школьникам и их родителям пришлось поволноваться. В четверг, 3 декабря, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, отправив учеников начальной школы на зимние каникулы, а выпускников 9-х и 11-х классов - на дистант. На следующий день Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение – учеников 4-х классов вместо досрочных каникул ждет дистанционная форма обучения до конца декабря. Ограничения не коснулись лишь малокомплектных сельских школ в районах, где эпидситуация не вызывает опасений, и коррекционных школ. Здесь дети имеют возможность учиться в очном режиме. Но 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

"Все должны понимать, что дистанционка – это вынужденная мера. Это рекомендация эпидемиологов, медиков, что связано с эпидситуацией. Мы должны максимально соблюдать все меры предосторожности, чтобы стабилизировать эпидобстановку и вернуться к очному обучению. Мы готовы будем это сделать максимально быстро, как только в республике улучшиться эпидемическая обстановка. Поэтому здесь какие-то дискуссии лежат не в плоскости образования", - заявил министр образования Карелии.

Роман Голубев призвал всех к терпению и пониманию.

"Хотелось бы рассчитывать, что конец декабря, январские каникулы, эти несколько недель, как говорят эпидемиологи, разобщения, дадут результат: за счет снижения контактов мы получим стабилизацию обстановки. Поэтому я еще раз всех призываю к терпению, пониманию сложившейся ситуации", - отметил глава Минобразования.

Подробнее читайте в интервью Романа Голубева.